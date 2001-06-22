НБА: Харден признан MVP регулярного чемпионата

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В голосовании на MVP Харден набрал 965 очков (86 первых мест из 101). Позади лидера «Хьюстона» оказались ЛеБрон Джеймс (738), Энтони Дэвис (445), Дамьен Лиллард (207) и Рассел Уэстбрук (76).Харден в прошлом сезоне отыграл 72 матча – в среднем за игру 28-летний баскетболист набирал по 30,4 очка, 5,4 подбора и 8,8 передачи, а его команда выиграла регулярный чемпионат. На счету Джеймса 31 дабл-дабл и 4 трипл-дабла.Награду лучшему игроку в защите получил центровой «Юты» Руди Гобер. Француз в сезоне 2017-2018 в среднем за вечер набирал по 13,5 очка, 10,7 подбора и 2,3 блок-шота, а его команда вышла в плей-офф и дала бой «Хьюстону» в полуфинале конференции.Лучшим шестым игроком во второй раз в карьере стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс. В минувшем сезоне 31-летний снайпер в среднем за игру выдавал рекордные в карьере 22,6 очка и 5,3 передачи.Среди новичков награда досталась разыгрывающему «Филадельфии» Бену Симмонсу. Австралиец из-за травмы дебютировал в НБА спустя год после выбора на драфте, что не помешало ему сразу же стать одной из звезд Восточной конференции. В среднем за игру Симмонс в прошлом сезоне набирал по 15,8 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи.Самым прогрессирующим игроком сезона практически единогласно был признан защитник «Индианы» Виктор Оладипо, который после обмена из «Оклахомы» быстро стал новым лидером «Пейсерс», а также дебютировал на Матче всех звезд и едва ли не выбил ЛеБрона Джеймса из плей-офф. Оладипо в минувшем сезоне поднял свою персональную статистику до 23,1 очка, 5,2 подбора и 4,3 передачи.Лучшим тренером сезона с небольшим отрывом от Куинна Снайдера («Юта») и Брэда Стивенса («Бостон») стал коуч «Торонто» Дуэйн Кейси, с которым канадцы впервые выиграли Восточную конференцию. Парадоксально, что на момент проведения церемонии Кейси уже был уволен из «Торонто» за провальное выступление в плей-офф.