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«Динамо» может подписать аргентинского форварда

«Динамо» может подписать аргентинского форвардаВице-чемпион Украины киевское «Динамо» нацелилось на форварда «Расинга» Брайана Мансилью.

Как утверждает издание «Esperanzaracinguista», сделка между «Динамо» и «Расингом» практически завершена. Киевляне готовы заплатить за 21-летнего форварда 9 миллионов. Именно эта сумма прописана в контракте Мансильи.

Источник из окружения футболиста заявил, что Мансилья созрел к переходу в другой клуб, а возможность стабильно выступать в еврокубках может сыграть ключевую роль при формировании окончательного решения по переезду в Украину.

Мансилья является воспитанником «Расинга». На счету форварда юношеской сборной Аргентины в местной Примере 40 матчей и 4 забитых мяча. В Кубке Либертадорес потенциальный новичок «Динамо» в трех матчах провел на поле 21 минуту.

Мансилья подкупает «Динамо» своим универсализмом. Аргентинец может закрыть позицию центрального нападающего, так и выйти на левом фланге атаки, где у киевлян в случае продажи Дерлиса Гонсалеса может появиться кадровый дефицит.

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Необходимость в подписании нового форварда у «Динамо» возникла после ухода Жуниора Мораеса и Дьюмерси Мбокани. Оба игрока покинули клуб в статусе свободных агентов.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, трансфер

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Сегодня, 12:08 » Автор: Иван Мартынов
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