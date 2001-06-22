«Динамо» может подписать аргентинского форварда

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Как утверждает издание «Esperanzaracinguista», сделка между «Динамо» и «Расингом» практически завершена. Киевляне готовы заплатить за 21-летнего форварда 9 миллионов. Именно эта сумма прописана в контракте Мансильи.Источник из окружения футболиста заявил, что Мансилья созрел к переходу в другой клуб, а возможность стабильно выступать в еврокубках может сыграть ключевую роль при формировании окончательного решения по переезду в Украину.Мансилья является воспитанником «Расинга». На счету форварда юношеской сборной Аргентины в местной Примере 40 матчей и 4 забитых мяча. В Кубке Либертадорес потенциальный новичок «Динамо» в трех матчах провел на поле 21 минуту.Мансилья подкупает «Динамо» своим универсализмом. Аргентинец может закрыть позицию центрального нападающего, так и выйти на левом фланге атаки, где у киевлян в случае продажи Дерлиса Гонсалеса может появиться кадровый дефицит.Необходимость в подписании нового форварда у «Динамо» возникла после ухода Жуниора Мораеса и Дьюмерси Мбокани. Оба игрока покинули клуб в статусе свободных агентов.