Бондаренко проиграла Квитовой и покинула Истбурн

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Во втором круге Бондаренко в шестой раз встречалась с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой. По личным встречам чешка вела 3:2, а единственная дуэль теннисисток на траве состоялась на Олимпиаде в Лондоне и завершилась тяжелой победой Квитовой.Квитова первой сделала брейк, но при счете 5:4 Бондаренко не позволила титулованной сопернице подать на сет. В следующем гейме Екатерина отыграла несколько геймов, что не помешало Квитовой вновь взять подачу соперницы и завершить партию в свою пользу.По ходу второго сета Бондаренко повела 3:1, однако проиграла пять геймов подряд и рассталась с надеждой пополнить свой послужной список победой над теннисисткой из топ-10.Выход во второй круг турнира в Истбурне принес Екатерине Бондаренко почти 6 тысяч евро призовых и 30 рейтинговых очков.Екатерина Бондаренко (Украина) –– 5:7, 3:6