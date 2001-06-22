Раздел: Спорт
Уимблдон-2018: Ястремская и Костюк удачно стартовали в квалификации
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк вышли в полуфинал квалификации третьего в сезоне турнира Большого шлема.
Ястремская свой путь к основной сетке Уимблдона начала с уверенной победы над 10-й сеяной Магделаной Френх. Украинка сделала четыре брейка при одном упущенном гейме на своей подаче.
Следующей соперницей Ястремской станет 215-я ракетка мира из Австрии Барбара Хаас.
Даяна Ястремская (Украина) - Магдалена Френх (Польша, 10) – 6:3, 6:2
Костюк в первом круге квалификации встречалась с экс-теннисисткой из топ-30 Лорен Дэвис. Матч продолжался чуть больше часа и завершился убедительной победой теннисистки из Киева. Костюк сделала три брейка и успешно отыграла все геймы на своей подаче.
За выход в финал квалификации Костюк сыграет со 147-й ракеткой мира Кристи Ан.
Марта Костюк (Украина, 23) - Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3
Читайте также: Уимблдон-2017: Козлова выиграла первый матч в квалификации
Единственной украинкой, не сумевшей одержать победу в квалификации, стала пятая ракетка страны Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки в матче с Присциллой Хон в концовке второго сета на приеме не реализовала сет-бол, а на тайбрейке смогла взять лишь три мяча.
Ангелина Калинина (Украина, 15) - Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 6:7
Ястремская свой путь к основной сетке Уимблдона начала с уверенной победы над 10-й сеяной Магделаной Френх. Украинка сделала четыре брейка при одном упущенном гейме на своей подаче.
Следующей соперницей Ястремской станет 215-я ракетка мира из Австрии Барбара Хаас.
Даяна Ястремская (Украина) - Магдалена Френх (Польша, 10) – 6:3, 6:2
Костюк в первом круге квалификации встречалась с экс-теннисисткой из топ-30 Лорен Дэвис. Матч продолжался чуть больше часа и завершился убедительной победой теннисистки из Киева. Костюк сделала три брейка и успешно отыграла все геймы на своей подаче.
За выход в финал квалификации Костюк сыграет со 147-й ракеткой мира Кристи Ан.
Марта Костюк (Украина, 23) - Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3
Читайте также: Уимблдон-2017: Козлова выиграла первый матч в квалификации
Единственной украинкой, не сумевшей одержать победу в квалификации, стала пятая ракетка страны Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки в матче с Присциллой Хон в концовке второго сета на приеме не реализовала сет-бол, а на тайбрейке смогла взять лишь три мяча.
Ангелина Калинина (Украина, 15) - Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 6:7
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
106
0
Также советуем посмотреть
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
- В США сейчас большой скандал
- Меган Маркл отдыхает: британка насмешила мир бюджетной «шляпкой»
- Торговая война между Китаем и США: будет ли кризис
- Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
Оставьте свой комментарий