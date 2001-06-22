Уимблдон-2018: Ястремская и Костюк удачно стартовали в квалификации

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Ястремская свой путь к основной сетке Уимблдона начала с уверенной победы над 10-й сеяной Магделаной Френх. Украинка сделала четыре брейка при одном упущенном гейме на своей подаче.Следующей соперницей Ястремской станет 215-я ракетка мира из Австрии Барбара Хаас.- Магдалена Френх (Польша, 10) – 6:3, 6:2Костюк в первом круге квалификации встречалась с экс-теннисисткой из топ-30 Лорен Дэвис. Матч продолжался чуть больше часа и завершился убедительной победой теннисистки из Киева. Костюк сделала три брейка и успешно отыграла все геймы на своей подаче.За выход в финал квалификации Костюк сыграет со 147-й ракеткой мира Кристи Ан.- Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3Единственной украинкой, не сумевшей одержать победу в квалификации, стала пятая ракетка страны Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки в матче с Присциллой Хон в концовке второго сета на приеме не реализовала сет-бол, а на тайбрейке смогла взять лишь три мяча.Ангелина Калинина (Украина, 15) -– 3:6, 6:7