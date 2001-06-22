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Раздел: Спорт  
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Уимблдон-2018: Ястремская и Костюк удачно стартовали в квалификации

Уимблдон-2018: Ястремская и Костюк удачно стартовали в квалификацииУкраинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк вышли в полуфинал квалификации третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Ястремская свой путь к основной сетке Уимблдона начала с уверенной победы над 10-й сеяной Магделаной Френх. Украинка сделала четыре брейка при одном упущенном гейме на своей подаче.

Следующей соперницей Ястремской станет 215-я ракетка мира из Австрии Барбара Хаас.

Даяна Ястремская (Украина) - Магдалена Френх (Польша, 10) – 6:3, 6:2

Костюк в первом круге квалификации встречалась с экс-теннисисткой из топ-30 Лорен Дэвис. Матч продолжался чуть больше часа и завершился убедительной победой теннисистки из Киева. Костюк сделала три брейка и успешно отыграла все геймы на своей подаче.

За выход в финал квалификации Костюк сыграет со 147-й ракеткой мира Кристи Ан.

Марта Костюк (Украина, 23) - Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3

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Единственной украинкой, не сумевшей одержать победу в квалификации, стала пятая ракетка страны Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки в матче с Присциллой Хон в концовке второго сета на приеме не реализовала сет-бол, а на тайбрейке смогла взять лишь три мяча.

Ангелина Калинина (Украина, 15) - Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 6:7
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 Теги: Уимблдон-2018, Ястремская, Костюк

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Сегодня, 18:48 » Автор: Иван Мартынов
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