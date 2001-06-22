Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Хорватия не пустила Исландию в плей-офф
Сборная Хорватии вслед за Уругваем на групповом этапе чемпионата мира набрала максимальные девять очков.
Хорватия после разгромной победы над Аргентиной досрочно вышла в плей-офф, что позволило главному тренеру «Шашечных» Златко Далич сделать сразу девять замен в стартовом составе. Исландия, несмотря на лишь одно набранное очко перед последним туром, сохраняла рабочие шансы на плей-офф, но для этого нужно было обязательно побеждать хорватов.
Исландцы провели свой лучший матч на турнире и действительно сделали все, чтобы подарить нации еще один футбольный подвиг. За 90 минут островитяне нанесли 17 ударов и подали 10 угловых. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы в последний момент зацепиться за место в 1/8 финала.
Две ошибки у своих ворот стоили Исландии двух пропущенных мячей. А ведь в концовке матча Сигурдссон и компания были лишь в одном точном ударе от выхода в плей-офф.
Хорватия впервые в истории выиграла три матча подряд на чемпионате мира. В 1/8 финала «Шашечные» сыграют с командой Дании.
Читайте также: ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф
Исландия — Хорватия 1:2
Голы: Г. Сигурдссон, 76 (с пенальти) — Бадель, 53, Перишич, 90
Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон — Гудмундссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Бьярнасон (Траустасон, 90) — Г. Сигурдссон — Финнбогасон (Гудмундссон, 85)
Хорватия: Л. Калинич — Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич — Ковачич (Ракитич, 81), Бадель — Пьяца (Ловрен, 70), Модрич (Брадарич, 65), Перишич — Крамарич
Предупреждения: Севарссон, Халльфредссон, Финнбогасон — Пьяца, Едвай
Турнирная таблица: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 2.
Хорватия после разгромной победы над Аргентиной досрочно вышла в плей-офф, что позволило главному тренеру «Шашечных» Златко Далич сделать сразу девять замен в стартовом составе. Исландия, несмотря на лишь одно набранное очко перед последним туром, сохраняла рабочие шансы на плей-офф, но для этого нужно было обязательно побеждать хорватов.
Исландцы провели свой лучший матч на турнире и действительно сделали все, чтобы подарить нации еще один футбольный подвиг. За 90 минут островитяне нанесли 17 ударов и подали 10 угловых. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы в последний момент зацепиться за место в 1/8 финала.
Две ошибки у своих ворот стоили Исландии двух пропущенных мячей. А ведь в концовке матча Сигурдссон и компания были лишь в одном точном ударе от выхода в плей-офф.
Хорватия впервые в истории выиграла три матча подряд на чемпионате мира. В 1/8 финала «Шашечные» сыграют с командой Дании.
Читайте также: ЧМ-2018: Хорватия разбила Аргентину и вышла в плей-офф
Исландия — Хорватия 1:2
Голы: Г. Сигурдссон, 76 (с пенальти) — Бадель, 53, Перишич, 90
Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон — Гудмундссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Бьярнасон (Траустасон, 90) — Г. Сигурдссон — Финнбогасон (Гудмундссон, 85)
Хорватия: Л. Калинич — Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич — Ковачич (Ракитич, 81), Бадель — Пьяца (Ловрен, 70), Модрич (Брадарич, 65), Перишич — Крамарич
Предупреждения: Севарссон, Халльфредссон, Финнбогасон — Пьяца, Едвай
Турнирная таблица: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 2.
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