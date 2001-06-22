Раздел: Спорт
ЧМ-2018: Швеция разгромила Мексику и выиграла группу F
Сборная Швеции преподнесла сюрприз в матче с мексиканцами и вышла в плей-офф с первого места.
Драматичное поражение от Германии вынуждало шведов в матче с Мексикой играть исключительно на победу. «Ацтеки» в двух стартовых играх взяли максимальные шесть очков, но не гарантировали себе выход из группы.
Определяющим в матче стал 25-минутный отрезок в начале второго тайма - Людвиг Аугустинссон оказался в нужное время в нужном месте и ударом метров с восьми открыл счет, затем Андреас Гранквист реализовал пенальти, а до полного отчаяния мексиканцев довел автогол Эдсона Альвареса.
Мексика внезапно оказалась в шаге от вылета с турнира. Команду Хуана Карлоса Осорио домой отправлял даже один гол Германии в параллельном матче против Южной Кореи. Никто не верил в сенсацию, но с приближением финального свистка у мексиканцев появилась надежда. Болельщики уже не следили за происходящим на поле, а уткнулись в свои телефоны. Когда же из Казани пришло радостное известие, на трибунах начался праздник.
Швеция в 1/8 финала сыграет со второй командой из группы E (Бразилия, Швейцария или Сербия). Мексика встретится с победителем этого квартета.
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Мексика — Швеция 0:3
Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 62 (с пенальти), Альварес, 74 (автогол)
Мексика: Очоа – Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан, 65) – Эррера, Гуардадо (Корона, 74) – Лайюн (Перальта, 89), Вела, Лосано – Чичарито.
Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон (Свенсон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг – Тойвонен, Берг (Телин, 68).
Предупреждения: Гальярдо, Морено, Лайюн — Ларссон, Люстиг
Турнирная таблица: Швеция – 6, Мексика – 6, Южная Корея – 3, Германия – 3.
Драматичное поражение от Германии вынуждало шведов в матче с Мексикой играть исключительно на победу. «Ацтеки» в двух стартовых играх взяли максимальные шесть очков, но не гарантировали себе выход из группы.
Определяющим в матче стал 25-минутный отрезок в начале второго тайма - Людвиг Аугустинссон оказался в нужное время в нужном месте и ударом метров с восьми открыл счет, затем Андреас Гранквист реализовал пенальти, а до полного отчаяния мексиканцев довел автогол Эдсона Альвареса.
Мексика внезапно оказалась в шаге от вылета с турнира. Команду Хуана Карлоса Осорио домой отправлял даже один гол Германии в параллельном матче против Южной Кореи. Никто не верил в сенсацию, но с приближением финального свистка у мексиканцев появилась надежда. Болельщики уже не следили за происходящим на поле, а уткнулись в свои телефоны. Когда же из Казани пришло радостное известие, на трибунах начался праздник.
Швеция в 1/8 финала сыграет со второй командой из группы E (Бразилия, Швейцария или Сербия). Мексика встретится с победителем этого квартета.
Читайте также: ЧМ-2018: Швеция благодаря пенальти обыграла Южную Корею
Мексика — Швеция 0:3
Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 62 (с пенальти), Альварес, 74 (автогол)
Мексика: Очоа – Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан, 65) – Эррера, Гуардадо (Корона, 74) – Лайюн (Перальта, 89), Вела, Лосано – Чичарито.
Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон (Свенсон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг – Тойвонен, Берг (Телин, 68).
Предупреждения: Гальярдо, Морено, Лайюн — Ларссон, Люстиг
Турнирная таблица: Швеция – 6, Мексика – 6, Южная Корея – 3, Германия – 3.
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