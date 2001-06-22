Раздел: Спорт
У «Боруссии» Д нет предложений по Ярмоленко
Спортивный директор «Боруссии» Д Микаэль Цорк прояснил текущую ситуацию с украинцем Андреем Ярмоленко.
Трансферные слухи в последнее время отправляли Ярмоленко в «Тоттенхэм» или «Фенербахче». Цорк опроверг эту информацию, сообщив, что у «Боруссии» нет предложений по украинскому вингеру.
«На данный момент у нас нет ни одного предложения по трансферу Андрея Ярмоленко, которое можно было бы обсуждать», - цитирует Цорка немецкое издание «Kicker».
Ранее «Bild» сообщил, что «Боруссия» готова продать Ярмоленко в случае получения интересного предложения, а украинец не входит в планы нового главного тренера клуба Люсьена Фавра.
Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач. С учетом отрезка в «Динамо» на счету 29-летнего вингера в прошлом сезоне в 36 матчах 10 голов и 9 ассистов.
Читайте также: Агент опроверг уход Ярмоленко из «Боруссии» Д
Действующий контракт Андрея Ярмоленко в «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 23 миллиона евро.
Трансферные слухи в последнее время отправляли Ярмоленко в «Тоттенхэм» или «Фенербахче». Цорк опроверг эту информацию, сообщив, что у «Боруссии» нет предложений по украинскому вингеру.
«На данный момент у нас нет ни одного предложения по трансферу Андрея Ярмоленко, которое можно было бы обсуждать», - цитирует Цорка немецкое издание «Kicker».
Ранее «Bild» сообщил, что «Боруссия» готова продать Ярмоленко в случае получения интересного предложения, а украинец не входит в планы нового главного тренера клуба Люсьена Фавра.
Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач. С учетом отрезка в «Динамо» на счету 29-летнего вингера в прошлом сезоне в 36 матчах 10 голов и 9 ассистов.
Читайте также: Агент опроверг уход Ярмоленко из «Боруссии» Д
Действующий контракт Андрея Ярмоленко в «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 23 миллиона евро.
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