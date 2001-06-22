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Костюк в день 16-летния проиграла в финале квалификации Уимблдона
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла впервые преодолеть квалификацию Уимблдона.
Первый матч в 16-летнем возрасте для Костюк имел повышенное значение – в поединке со 103-й ракеткой мира из Испании Сарой Соррибес-Тормо юная украинка пыталась впервые пробиться в основную сетку Уимблдона.
Костюк в шестом гейме сделала брейк и повела 4:2, но тут же под ноль проиграла свою подачу и позволила сопернице возобновить борьбу за сет. При счете 5:5 Марта вновь отдала свою подачу и не помешала Соррибес-Тормо сделать последний шаг к победе в сете.
Во второй партии Костюк стала агрессивней действовать на приеме, что помогло украинке перехватить инициативу. Марта повела 5:2, затем на приеме не реализовала сет-бол, а в девятом гейме не смогла подать на сет. На тайбрейке Костюк не смогла отыграться со счета 1:6 и отложила свой дебют на Уимблдоне как минимум до следующего года.
Выход в финал квалификации Уимблдона принес Марте Костюк 30 рейтинговых очков и почти 20 тысяч фунтов призовых.
Сара Соррибес-Тормо (Испания, 3) – Марта Костюк (Украина, 23) – 7:5, 7:6
Читайте также: Костюк прорвалась в финал квалификации Уимблдона
В женском одиночном разряде Уимблдона Украина будет представлена четырьмя теннисистками – в основной сетке травяного Шлема сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.
Первый матч в 16-летнем возрасте для Костюк имел повышенное значение – в поединке со 103-й ракеткой мира из Испании Сарой Соррибес-Тормо юная украинка пыталась впервые пробиться в основную сетку Уимблдона.
Костюк в шестом гейме сделала брейк и повела 4:2, но тут же под ноль проиграла свою подачу и позволила сопернице возобновить борьбу за сет. При счете 5:5 Марта вновь отдала свою подачу и не помешала Соррибес-Тормо сделать последний шаг к победе в сете.
Во второй партии Костюк стала агрессивней действовать на приеме, что помогло украинке перехватить инициативу. Марта повела 5:2, затем на приеме не реализовала сет-бол, а в девятом гейме не смогла подать на сет. На тайбрейке Костюк не смогла отыграться со счета 1:6 и отложила свой дебют на Уимблдоне как минимум до следующего года.
Выход в финал квалификации Уимблдона принес Марте Костюк 30 рейтинговых очков и почти 20 тысяч фунтов призовых.
Сара Соррибес-Тормо (Испания, 3) – Марта Костюк (Украина, 23) – 7:5, 7:6
Читайте также: Костюк прорвалась в финал квалификации Уимблдона
В женском одиночном разряде Уимблдона Украина будет представлена четырьмя теннисистками – в основной сетке травяного Шлема сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.
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