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Руни покинул «Эвертон» и перешел в клуб из Вашингтона

Руни покинул «Эвертон» и перешел в клуб из ВашингтонаЗнаменитый английский нападающий Уэйн Руни продолжит карьеру в чемпионате МЛС.

Американский «Ди Си Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Руни. В США бывший форвард сборной Англии будет выступать под 9-м номером.

С «Ди Си Юнайтед» Руни заключил контракт на 3,5 года. Согласно договору, экс-нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» заработает 13 миллионов долларов и станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

«Присоединиться к «Ди Си Юнайтед» - это фантастично. Переезд в США и МЛС – еще одна карьерная амбиция для меня. Я мотивирован быть успешным здесь и отдам «Ди Си Юнайтед» всего себя – как я и всегда делал для каждой команды, в которой выступал. Не могу дождаться своего дебюта в команде», - приводит слова Руни «The Guardian».

Руни пять раз становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге Чемпионов. В Премьер-лиге форвард в 491 матчей забил 208 мячей и отдал 103 результативных передачи. По количеству голов в элитном дивизионе чемпионата Англии Руни уступает только Алану Ширеру.

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Уэйн Руни стал очередным знаковым английским футболистом, перешедшим в чемпионат МЛС. Ранее в США поиграли Фрэнк Лампард и Стивен Джеррард.
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 Теги: Руни, трансфер, МЛС

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Сегодня, 19:39 » Автор: Иван Мартынов
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