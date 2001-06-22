Раздел: Спорт
Руни покинул «Эвертон» и перешел в клуб из Вашингтона
Знаменитый английский нападающий Уэйн Руни продолжит карьеру в чемпионате МЛС.
Американский «Ди Си Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Руни. В США бывший форвард сборной Англии будет выступать под 9-м номером.
С «Ди Си Юнайтед» Руни заключил контракт на 3,5 года. Согласно договору, экс-нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» заработает 13 миллионов долларов и станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.
«Присоединиться к «Ди Си Юнайтед» - это фантастично. Переезд в США и МЛС – еще одна карьерная амбиция для меня. Я мотивирован быть успешным здесь и отдам «Ди Си Юнайтед» всего себя – как я и всегда делал для каждой команды, в которой выступал. Не могу дождаться своего дебюта в команде», - приводит слова Руни «The Guardian».
Руни пять раз становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге Чемпионов. В Премьер-лиге форвард в 491 матчей забил 208 мячей и отдал 103 результативных передачи. По количеству голов в элитном дивизионе чемпионата Англии Руни уступает только Алану Ширеру.
Читайте также: Руни завершил международную карьеру
Уэйн Руни стал очередным знаковым английским футболистом, перешедшим в чемпионат МЛС. Ранее в США поиграли Фрэнк Лампард и Стивен Джеррард.
Американский «Ди Си Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Руни. В США бывший форвард сборной Англии будет выступать под 9-м номером.
С «Ди Си Юнайтед» Руни заключил контракт на 3,5 года. Согласно договору, экс-нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» заработает 13 миллионов долларов и станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.
«Присоединиться к «Ди Си Юнайтед» - это фантастично. Переезд в США и МЛС – еще одна карьерная амбиция для меня. Я мотивирован быть успешным здесь и отдам «Ди Си Юнайтед» всего себя – как я и всегда делал для каждой команды, в которой выступал. Не могу дождаться своего дебюта в команде», - приводит слова Руни «The Guardian».
Руни пять раз становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге Чемпионов. В Премьер-лиге форвард в 491 матчей забил 208 мячей и отдал 103 результативных передачи. По количеству голов в элитном дивизионе чемпионата Англии Руни уступает только Алану Ширеру.
Читайте также: Руни завершил международную карьеру
Уэйн Руни стал очередным знаковым английским футболистом, перешедшим в чемпионат МЛС. Ранее в США поиграли Фрэнк Лампард и Стивен Джеррард.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
111
0
Также советуем посмотреть
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
Оставьте свой комментарий