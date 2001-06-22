Руни покинул «Эвертон» и перешел в клуб из Вашингтона

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Американский «Ди Си Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Руни. В США бывший форвард сборной Англии будет выступать под 9-м номером.С «Ди Си Юнайтед» Руни заключил контракт на 3,5 года. Согласно договору, экс-нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» заработает 13 миллионов долларов и станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.«Присоединиться к «Ди Си Юнайтед» - это фантастично. Переезд в США и МЛС – еще одна карьерная амбиция для меня. Я мотивирован быть успешным здесь и отдам «Ди Си Юнайтед» всего себя – как я и всегда делал для каждой команды, в которой выступал. Не могу дождаться своего дебюта в команде», - приводит слова Руни «The Guardian».Руни пять раз становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге Чемпионов. В Премьер-лиге форвард в 491 матчей забил 208 мячей и отдал 103 результативных передачи. По количеству голов в элитном дивизионе чемпионата Англии Руни уступает только Алану Ширеру.Уэйн Руни стал очередным знаковым английским футболистом, перешедшим в чемпионат МЛС. Ранее в США поиграли Фрэнк Лампард и Стивен Джеррард.