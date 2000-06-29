Определились все участники плей-офф ЧМ-2018

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Без потерь групповой этап прошли только сборные Уругвая, Хорватии и Бельгии. Египет и Панама – единственные команды, покинувшие турнир без набранных очков.Главной сенсацией группового этапа, безусловно, стал вылет Германии – действующие чемпионы мира в не самой сложной группе ухитрились одержать лишь одну победу в трех матчах. Немцы стали третьим подряд чемпионом мира из Европы, не сумевшим выйти в плей-офф.Группа А: Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0.Группа B: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.Группа C: Франция – 7, Дания – 5, Перу – 3, Австралия – 1.Группа D: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 1.Группа E: Бразилия – 7, Швейцария – 5, Сербия – 3, Коста-Рика – 1.Группа F: Швеция – 6, Мексика – 6, Южная Корея – 3, Германия – 3.Группа G: Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис – 3, Панама – 0.Группа H: Колумбия – 6, Япония – 4, Сенегал – 4, Польша – 3.Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля. Поединки 1/4 финала запланированы на 6-7 июля. Полуфиналы состоятся 10-11 июля, а финал 15 июля примут московские «Лужники».Франция – Аргентина: 30 июня, КазаньУругвай – Португалия: 30 июня, СочиИспания – Россия: 1 июля, МоскваХорватия – Дания: 1 июля, Нижний НовгородБразилия – Мексика: 2 июля, СамараБельгия – Япония: 2 июля, Ростов-на-ДонуШвеция – Швейцария: 3 июля, Санкт-ПетербургКолумбия – Англия: 3 июля, Москва.