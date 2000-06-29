Раздел: Спорт
Определились все участники плей-офф ЧМ-2018
На Мундиале в России завершен групповой этап – в борьбе за титул остались только 16 команд.
Без потерь групповой этап прошли только сборные Уругвая, Хорватии и Бельгии. Египет и Панама – единственные команды, покинувшие турнир без набранных очков.
Главной сенсацией группового этапа, безусловно, стал вылет Германии – действующие чемпионы мира в не самой сложной группе ухитрились одержать лишь одну победу в трех матчах. Немцы стали третьим подряд чемпионом мира из Европы, не сумевшим выйти в плей-офф.
Итоги группового этапа ЧМ-2018:
Группа А: Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0.
Группа B: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.
Группа C: Франция – 7, Дания – 5, Перу – 3, Австралия – 1.
Группа D: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 1.
Группа E: Бразилия – 7, Швейцария – 5, Сербия – 3, Коста-Рика – 1.
Группа F: Швеция – 6, Мексика – 6, Южная Корея – 3, Германия – 3.
Группа G: Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис – 3, Панама – 0.
Группа H: Колумбия – 6, Япония – 4, Сенегал – 4, Польша – 3.
Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля. Поединки 1/4 финала запланированы на 6-7 июля. Полуфиналы состоятся 10-11 июля, а финал 15 июля примут московские «Лужники».
Читайте также: ЧМ-2018: Бельгия обыграла Англию и финишировала первой в группе G
Все пары 1/8 финала ЧМ-2018:
Франция – Аргентина: 30 июня, Казань
Уругвай – Португалия: 30 июня, Сочи
Испания – Россия: 1 июля, Москва
Хорватия – Дания: 1 июля, Нижний Новгород
Бразилия – Мексика: 2 июля, Самара
Бельгия – Япония: 2 июля, Ростов-на-Дону
Швеция – Швейцария: 3 июля, Санкт-Петербург
Колумбия – Англия: 3 июля, Москва.
Без потерь групповой этап прошли только сборные Уругвая, Хорватии и Бельгии. Египет и Панама – единственные команды, покинувшие турнир без набранных очков.
Главной сенсацией группового этапа, безусловно, стал вылет Германии – действующие чемпионы мира в не самой сложной группе ухитрились одержать лишь одну победу в трех матчах. Немцы стали третьим подряд чемпионом мира из Европы, не сумевшим выйти в плей-офф.
Итоги группового этапа ЧМ-2018:
Группа А: Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0.
Группа B: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.
Группа C: Франция – 7, Дания – 5, Перу – 3, Австралия – 1.
Группа D: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 1.
Группа E: Бразилия – 7, Швейцария – 5, Сербия – 3, Коста-Рика – 1.
Группа F: Швеция – 6, Мексика – 6, Южная Корея – 3, Германия – 3.
Группа G: Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис – 3, Панама – 0.
Группа H: Колумбия – 6, Япония – 4, Сенегал – 4, Польша – 3.
Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля. Поединки 1/4 финала запланированы на 6-7 июля. Полуфиналы состоятся 10-11 июля, а финал 15 июля примут московские «Лужники».
Читайте также: ЧМ-2018: Бельгия обыграла Англию и финишировала первой в группе G
Все пары 1/8 финала ЧМ-2018:
Франция – Аргентина: 30 июня, Казань
Уругвай – Португалия: 30 июня, Сочи
Испания – Россия: 1 июля, Москва
Хорватия – Дания: 1 июля, Нижний Новгород
Бразилия – Мексика: 2 июля, Самара
Бельгия – Япония: 2 июля, Ростов-на-Дону
Швеция – Швейцария: 3 июля, Санкт-Петербург
Колумбия – Англия: 3 июля, Москва.
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