Кейн – лучший бомбардир группового этапа ЧМ-2018

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В двух сыгранных матчах против Туниса (2:1) и Панамы (6:1) Кейн забил пять мячей, включая два гола с пенальти. Нападающий «Тоттенхэма» в борьбе за «Золотую бутсу» чемпионата мира на один точный удар опережает Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду.На групповом этапе 18 футболистов забили больше одного мяча. В этом списке оказалось сразу три защитника (Андреас Гранквист, Йерри Мина и Джон Стоунз), причем два гола колумбийца стали победными.1. Харри Кейн (Англия) – 5 голов2. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 43. Криштиану Роналду (Португалия) – 44. Диего Коста (Испания) – 35. Денис Черышев (Россия) – 3Семь футболистов на групповом этапе отдали как минимум по две результативных передачи. В среднем по одному ассисту за игру удалось сделать Юри Тилемансу (Бельгия), Карлосу Санчесу (Уругвай) и Александру Головину (Россия).По созданными моментам лидерство разделили Месут Озил (Германия), Неймар (Бразилия), Джошуа Киммих (Германия) и Салман аль-Фарадж (Саудовская Аравия). Только Озил свои 11 шансов для партнеров организовал за два матча.Защитник сборной Испании Серхио Рамос за три матча раздал рекордные 324 передачи. Следом за хавом «Реала» расположились Тони Кроос (320) и Иско (297).Лучшим вратарем группового этапа стал мексиканец Гильермо Очоа, совершивший 17 сэйвов. На счету Каспера Шмайхеля (Дания) и Чо Хён У (Южная Корея) по 12 спасений.