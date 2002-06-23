Раздел: Спорт
Долгополов не выступит на Уимблдоне
Первая ракетка Украины Александр Долгополов из-за проблем со здоровьем отказался от участия в Уимблдонском турнире.
Долгополов в первом раунде Уимблдона должен был сыграть с Пабло Куэвасом. Из-за травмы запястья украинец отказался от выступления на третьем в сезоне турнира Большого шлема.
Согласно обновленному регламенту Международной федерации тенниса (ITF) Долгополову полагается половина призовых. Остальная сумма достанется «лаки-лузеру» Симоне Болелли, который и заменит Долгополова в матче с Куэвасом.
Проблемы со здоровьем преследуют Долгополова практически со старта сезона. Из-за травм украинец в текущем сезоне выступил лишь на пяти турнирах, где одержал пять побед. Лучшим результатом Александра является четвертьфинал на хардовом турнире в Сиднее в начале января.
Единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде станет Сергей Стаховский – киевлянин в первом круге встретится с первой ракеткой Португалии Жоао Соузой.
Читайте также: Уимблдон-2018: Долгополов и Стаховский получили соперников
У женщин на Уимблдоне под флагом Украины выступят Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.
Долгополов в первом раунде Уимблдона должен был сыграть с Пабло Куэвасом. Из-за травмы запястья украинец отказался от выступления на третьем в сезоне турнира Большого шлема.
Согласно обновленному регламенту Международной федерации тенниса (ITF) Долгополову полагается половина призовых. Остальная сумма достанется «лаки-лузеру» Симоне Болелли, который и заменит Долгополова в матче с Куэвасом.
Проблемы со здоровьем преследуют Долгополова практически со старта сезона. Из-за травм украинец в текущем сезоне выступил лишь на пяти турнирах, где одержал пять побед. Лучшим результатом Александра является четвертьфинал на хардовом турнире в Сиднее в начале января.
Единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде станет Сергей Стаховский – киевлянин в первом круге встретится с первой ракеткой Португалии Жоао Соузой.
Читайте также: Уимблдон-2018: Долгополов и Стаховский получили соперников
У женщин на Уимблдоне под флагом Украины выступят Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.
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