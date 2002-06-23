Долгополов не выступит на Уимблдоне

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Долгополов в первом раунде Уимблдона должен был сыграть с Пабло Куэвасом. Из-за травмы запястья украинец отказался от выступления на третьем в сезоне турнира Большого шлема.Согласно обновленному регламенту Международной федерации тенниса (ITF) Долгополову полагается половина призовых. Остальная сумма достанется «лаки-лузеру» Симоне Болелли, который и заменит Долгополова в матче с Куэвасом.Проблемы со здоровьем преследуют Долгополова практически со старта сезона. Из-за травм украинец в текущем сезоне выступил лишь на пяти турнирах, где одержал пять побед. Лучшим результатом Александра является четвертьфинал на хардовом турнире в Сиднее в начале января.Единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде станет Сергей Стаховский – киевлянин в первом круге встретится с первой ракеткой Португалии Жоао Соузой.У женщин на Уимблдоне под флагом Украины выступят Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.