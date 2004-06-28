Раздел: Спорт
Представлена символическая сборная группового этапа ЧМ-2018
Английское издание «The Guardian» назвало 11 лучших игроков групповой стадии чемпионата мира в России.
На вратарский рубеж журналисты «The Guardian» отрядили первого номера сборной Ирана Алиреза Бейранванд – голкипер «Персеполиса» провел сухой матч против Марокко, пропустил лишь один мяч в поединке с Испанией, а в решающем матче группового этапа против Португалии взял пенальти от Криштиану Роналду.
Линию защиты сформировали Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция) и Мануэль Аканджи (Швейцария). Годин помог Уругваю пройти групповой этап без пропущенных мячей, Гранквист реализовал два важнейших пенальти, а Аканджи был хорош как в атаке, так и у своих ворот.
Основой полузащиты символической сборной стал хорватский дуэт Лука Модрич-Иван Ракитич. Звезды «Шашечных» дирижировали игрой своей команды, которая на групповом этапе разгромила Аргентину и заставила говорить о себе, как об одном из фаворитов Мундиаля. Также лучшими хавбеками группового этапа стали Александр Головин (Россия), Иско (Испания) и Киран Трипьер (Англия).
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В нападение «The Guardian» отправил лучшего бомбардира групповой стадии Харри Кейна, забившего в матчах с Тунисом и Панамой пять голов, а также лидера атак сборной Бельгии Ромелу Лукаку, на счету которого четыре мяча.
На вратарский рубеж журналисты «The Guardian» отрядили первого номера сборной Ирана Алиреза Бейранванд – голкипер «Персеполиса» провел сухой матч против Марокко, пропустил лишь один мяч в поединке с Испанией, а в решающем матче группового этапа против Португалии взял пенальти от Криштиану Роналду.
Линию защиты сформировали Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция) и Мануэль Аканджи (Швейцария). Годин помог Уругваю пройти групповой этап без пропущенных мячей, Гранквист реализовал два важнейших пенальти, а Аканджи был хорош как в атаке, так и у своих ворот.
Основой полузащиты символической сборной стал хорватский дуэт Лука Модрич-Иван Ракитич. Звезды «Шашечных» дирижировали игрой своей команды, которая на групповом этапе разгромила Аргентину и заставила говорить о себе, как об одном из фаворитов Мундиаля. Также лучшими хавбеками группового этапа стали Александр Головин (Россия), Иско (Испания) и Киран Трипьер (Англия).
Читайте также: От Буффона до Игуаина: символическая сборная крупнейших трансферов в истории футбола
В нападение «The Guardian» отправил лучшего бомбардира групповой стадии Харри Кейна, забившего в матчах с Тунисом и Панамой пять голов, а также лидера атак сборной Бельгии Ромелу Лукаку, на счету которого четыре мяча.
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