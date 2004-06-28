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Формула-1: Боттас выиграл квалификацию в Австрии

Формула-1: Боттас выиграл квалификацию в АвстрииПилот «Мерседеса» Валттери Боттас неожиданно стал первым во время квалификационных заездов на Гран-при Австрии.

Первый сегмент с минимальным отрывом от Боттаса выиграл Хэмилтон. Неудачниками этого этапа квалификации стали Вандорн, Перес, Сироткин, Хартли и Эриксон.

Во втором отрезке квалификации быстрейшим стал Феттель, опередивший Хэмилтона всего на 0,033 секунды. До топ-10 не смогли дотянуться Окон, Гасли, Леклер, Алонсо и Стролл. В полном составе к борьбе за поул перешли «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл», «Хаас» и «Рено».

Первая волна быстрых кругов завершилась в пользу Боттаса – финн на 0,5 секунды опередил Хэмилтона, а Феттель из-за ошибки показал лишь шестой результат. Во второй попытке Боттас прибавил и сохранил первую позицию. Хэмилтон, отстав от напарника на 0,019 секунды, начнет гонку позади напарника, а второй ряд стартового поля оккупировали пилоты «Феррари».

Валттери Боттас в пятый раз в карьере выиграл квалификацию. Финн второй сезон кряду забирает поул в Шпильберге.

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Гран-при Австрии. Результаты квалификации:

1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Себастьян Феттель («Феррари»)
4. Кими Райкконен («Феррари»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Ромен Грожан («Хаас»)
7. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
9. Карлос Сайнс («Рено»)
10. Нико Хюлькенберг («Рено»)
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 Теги: Формула-1, Боттас, Гран-при Австрии

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Сегодня, 18:07 » Автор: Иван Мартынов
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