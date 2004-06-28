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«Шахтер» не смог обыграть софийский ЦСКА
Чемпион Украины «Шахтер» остается непобежденным в контрольных матчах на тренировочном сборе в Германии.
Первый тайм запомнился двумя вынужденными заменами «Шахтера». Из-за повреждений досрочно спарринг с болгарами завершили Давид Хочолава и бразильский новичок Фернандо.
После перерыва с выходом на поле Мораеса, Патрика и Болбата «Шахтер» прибавил в атаке. Ракицкому не удалось забить с опасного штрафного, а удары Мораеса и Болбата парировал вратарь ЦСКА Китанов.
Последний шанс вырвать победу на 88-й минуте был у Мораеса – экс-форвард «Динамо» удобную передачу Додо решил завершать ударом ножницами, но не смог акцентированно попасть по мячу.
Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет 5 июля против венской «Аустрии».
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Шахтер — ЦСКА 0:0
Шахтер (1-й тайм): Шевченко, Данченко, Кривцов, Хочолава (Ордец, 21), Бутко, Пихаленок, Степаненко, Дентиньо, Коваленко, Фернандо (Зубков, 38), Тотовицкий.
Шахтер (2-й тайм): Кудрик, Додо, Ордец, Ракицкий, Матвиенко, Малышев, Патрик, Зубков, Коваленко (Дентиньо, 61, Тотовицкий, 76), Болбат, Мораес.
Первый тайм запомнился двумя вынужденными заменами «Шахтера». Из-за повреждений досрочно спарринг с болгарами завершили Давид Хочолава и бразильский новичок Фернандо.
После перерыва с выходом на поле Мораеса, Патрика и Болбата «Шахтер» прибавил в атаке. Ракицкому не удалось забить с опасного штрафного, а удары Мораеса и Болбата парировал вратарь ЦСКА Китанов.
Последний шанс вырвать победу на 88-й минуте был у Мораеса – экс-форвард «Динамо» удобную передачу Додо решил завершать ударом ножницами, но не смог акцентированно попасть по мячу.
Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет 5 июля против венской «Аустрии».
Читайте также: «Шахтер» неожиданно не смог обыграть «Сталь»
Шахтер — ЦСКА 0:0
Шахтер (1-й тайм): Шевченко, Данченко, Кривцов, Хочолава (Ордец, 21), Бутко, Пихаленок, Степаненко, Дентиньо, Коваленко, Фернандо (Зубков, 38), Тотовицкий.
Шахтер (2-й тайм): Кудрик, Додо, Ордец, Ракицкий, Матвиенко, Малышев, Патрик, Зубков, Коваленко (Дентиньо, 61, Тотовицкий, 76), Болбат, Мораес.
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