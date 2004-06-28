Уругвай обыграл Португалию в 1/8 финала ЧМ-2018

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Уругваю удалось быстро открыть счет. Кавани на седьмой минуте разогнал контратаку и откликнулся на великолепный навес от Суареса – голкипер Португалии Патрисиу шансов спасти свою команду не имел. На 22-й минуте Суарес мог отправлять Уругвай в отрыв, но его коварный удар со штрафного вратарь выловил в нижнем углу.Португалия за весь первый тайм не создала ни одного стоящего момента. Роналду пытался вести команду за собой, однако игра у капитана не шла.После перерыва португальцам все же удалось распечатать ворота Муслеры – на 55-й минуте оборона Уругвая после подачи углового прозевала рывок Пепе, а экс-защитник «Реала» с нескольких метров расстрелял ворота.Португалия бросилась вперед…и пропустила быстрый выпад Уругвая. Бетанкур на углу штрафной нашел Кавани, а тот в стиле Тьерри Анри идеальным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.Оставшиеся 30 минут превратились в одну большую атаку Португалии. Оборона Уругвая нейтрализовала все навесные передачи, а на большее Роналду и компания не сподобились.За полуфинал Мундиаля Уругвай 6 июля в Нижнем Новгороде поспорит со сборной Франции.— Португалия 2:1Голы: Кавани, 7, 62 — Пепе, 55.: Муслера — Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 63), Весино, Лаксальт — Суарес, Кавани (Стуани, 74).: Руй Патрисиу — Р. Перейра, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвалью, Адриен (Куарежма, 65) — Б. Силва, Жоау Мариу (М. Фернандеш, 84) — Гедеш (Ан. Силва, 74), Роналду.Предупреждение: Роналду