ЧМ-2018: Франция и Уругвай выходят в четвертьфинал. Видео

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Франция в одном из лучших матчей Мундиаля взяла реванш у Аргентины за два давних поражений на чемпионатах мира. Лионеля Месси и компанию остановил феноменальный Килиан Мбаппе – француз заработал пенальти и стал первым футболистом со времен Пеле, оформившим дубль в плей-офф чемпионата мира.Лионель Месси отдал две результативных передачи, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти Аргентину от вылета с турнира.- Аргентина 4:3Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3Два гола Эдинсона Кавани помогли Уругваю впервые за 64 года в плей-офф чемпионата мира обыграть европейскую сборную. Попутно уругвайцы впервые с 1930 года выиграли четыре подряд матча на Мундиале.Криштиану Роналду продержался на чемпионате мира лишь на несколько часов дольше Лионеля Месси. Португалец провел слабый матч, запомнившись только неудачным ударом со штрафного.— Португалия 2:1Голы: Кавани, 7, 62 — Пепе, 55