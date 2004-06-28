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«Ювентус» претендует на Роналду

«Ювентус» претендует на РоналдуЗвездный португальский нападающий Криштиану Роналду может перейти в сильнейший клуб Италии.

Роналду после победного финала Лиги Чемпионов в Киеве намекнул на свой уход из «Реала». Позже испанская пресса сообщила, что португалец договорился с клубом о снижении опции выкупа в своем контракте до 120 миллионов евро.

Предполагалось, что в случае ухода из «Реала» Роналду перейти в «ПСЖ» или же вернется в «Манчестер Юнайтед», но теперь у пятикратного обладателя «Золотого мяча» появился еще один вариант продолжения карьеры.

По информации издания «Tuttosport», Роналду до закрытия летнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса». Гранд Серии А заинтересован в подписании футболиста и готов вступить в переговоры с «Реалом».

До недавнего времени преградой трансферу могла стать вражда между агентом Роналду Жорже Мендешом и «Ювентусом», однако на прошлой неделе Мендеш помог «Старой синьоре» подписать защитника «Валенсия» Жоау Канселу.

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Криштиану Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.
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 Теги: Ювентус, Роналду, трансфер

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Сегодня, 16:52 » Автор: Иван Мартынов
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