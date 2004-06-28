«Ювентус» претендует на Роналду

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Роналду после победного финала Лиги Чемпионов в Киеве намекнул на свой уход из «Реала». Позже испанская пресса сообщила, что португалец договорился с клубом о снижении опции выкупа в своем контракте до 120 миллионов евро.Предполагалось, что в случае ухода из «Реала» Роналду перейти в «ПСЖ» или же вернется в «Манчестер Юнайтед», но теперь у пятикратного обладателя «Золотого мяча» появился еще один вариант продолжения карьеры.По информации издания «Tuttosport», Роналду до закрытия летнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса». Гранд Серии А заинтересован в подписании футболиста и готов вступить в переговоры с «Реалом».До недавнего времени преградой трансферу могла стать вражда между агентом Роналду Жорже Мендешом и «Ювентусом», однако на прошлой неделе Мендеш помог «Старой синьоре» подписать защитника «Валенсия» Жоау Канселу.Криштиану Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.