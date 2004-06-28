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Раздел: Спорт  
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Формула-1: Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Хэмилтон не финишировал

Формула-1: Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Хэмилтон не финишировалПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен одержал победу на домашнем Гран-при Австрии, а Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас не финишировали из-за технических проблем.

На старте гонки обладатель поула Боттас пропустил вперед Хэмилтона, а Ферстаппен воспользовался ошибкой Райкконена и поднялся на третье место. Вскоре Боттас из-за проблем с коробкой передачей сошел с гонки – на трассе был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности, что стало сигналом для «Феррари» и «Ред Булла». Обе конюшни синхронно отправились на пит-стопы, чего не сделал лидер гонки Хэмилтон.

Ошибка стратега стоила британцу потери лидерства – Хэмилтон после своего пит-стопа вернулся на трассу только четвертым, а первая позиция перешла к Ферстаппену, которого от атак прикрывал Риккардо.

Хэмилтон в плотной борьбе с Риккардо и Райкконеном не смог прорваться вперед, чем воспользовался Феттель – лидер «Феррари» обошел действующего чемпиона и включился в борьбу за подиум.

Когда Райкконен и Феттель опередили Риккардо, Ферстаппен уже был впереди на семь секунд. Оба пилота «Скудерии» начали постепенно сокращать отставание от голландца, но так и не смогли вырвать победу из его рук.

Для «Мерседеса» гонка в Австрии превратилась в большую катастрофу – вслед за Боттасом гонку покинул и Хэмилтон, у которого возникли проблемы с мотором. В итоге Хэмилтон потерял лидерство в личном зачете, а «Мерседес» пропустил «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов.

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Гран-при Австрии. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг
2. Кими Райкконен («Феррари») +1,504
3. Себастьян Феттель («Феррари») +3,181

4. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
13. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
14. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
15. Стоффель Вандорн («Макларен») +3 круга
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 Теги: Гран-При Австрии, Ферстаппен, Хэмилтон

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Сегодня, 18:12 » Автор: Иван Мартынов
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