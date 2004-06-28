Формула-1: Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Хэмилтон не финишировал

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На старте гонки обладатель поула Боттас пропустил вперед Хэмилтона, а Ферстаппен воспользовался ошибкой Райкконена и поднялся на третье место. Вскоре Боттас из-за проблем с коробкой передачей сошел с гонки – на трассе был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности, что стало сигналом для «Феррари» и «Ред Булла». Обе конюшни синхронно отправились на пит-стопы, чего не сделал лидер гонки Хэмилтон.Ошибка стратега стоила британцу потери лидерства – Хэмилтон после своего пит-стопа вернулся на трассу только четвертым, а первая позиция перешла к Ферстаппену, которого от атак прикрывал Риккардо.Хэмилтон в плотной борьбе с Риккардо и Райкконеном не смог прорваться вперед, чем воспользовался Феттель – лидер «Феррари» обошел действующего чемпиона и включился в борьбу за подиум.Когда Райкконен и Феттель опередили Риккардо, Ферстаппен уже был впереди на семь секунд. Оба пилота «Скудерии» начали постепенно сокращать отставание от голландца, но так и не смогли вырвать победу из его рук.Для «Мерседеса» гонка в Австрии превратилась в большую катастрофу – вслед за Боттасом гонку покинул и Хэмилтон, у которого возникли проблемы с мотором. В итоге Хэмилтон потерял лидерство в личном зачете, а «Мерседес» пропустил «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов.1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг2. Кими Райкконен («Феррари») +1,5043. Себастьян Феттель («Феррари») +3,1814. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг13. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга14. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга15. Стоффель Вандорн («Макларен») +3 круга