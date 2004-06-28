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Формула-1: Феттель возглавил личный зачет, «Феррари» - Кубок конструкторов

Формула-1: Феттель возглавил личный зачет, «Феррари» - Кубок конструкторовПилот «Феррари» Себастьян Феттель после Гран-при Австрии вернулся на вершину личного зачета Формулы-1.

В Австрии Феттель из-за штрафа стартовал только шестым, но двойной сход гонщиков «Мерседеса Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса помог немцу подняться на подиум и отобрать у Хэмилтона лидерство в чемпионате.

На третье место прогрессировал Кими Райкконен, которому в Австрии не хватило нескольких кругов, чтобы обойти победителя гонки Макса Ферстаппена.

Топ-10 личного зачета:

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 146 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 145
3. Кими Райкконен («Феррари») — 101
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 96
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 93
6. Валттери Боттас («Мерседес») — 92
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 37
8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 36
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34
10. Карлос Сайнс («Рено») — 28

Двойной подиум и синхронный сход гонщиков «Мерседеса» обеспечил «Феррари» лидерство в Кубке конструкторов. От немецкой конюшни «Скудерия» оторвалась на 10 очков. Топ-3 замыкает «Ред Булл» - австрийцы постепенно приближаются к дуэту лидеров.

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Кубок конструкторов:

1. «Феррари» — 247 очка
2. «Мерседес» — 237
3. «Ред Булл» — 189
4. «Рено» — 62
5. «Хаас» — 49
6. «Макларен» — 44
7. «Форс Индия» — 42
8. «Торо Россо» — 19
9. «Заубер» — 16
10. «Уильямс» — 4
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 Теги: Формула-1, Феттель, Феррари

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Сегодня, 21:00 » Автор: Иван Мартынов
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