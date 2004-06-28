Формула-1: Феттель возглавил личный зачет, «Феррари» - Кубок конструкторов

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В Австрии Феттель из-за штрафа стартовал только шестым, но двойной сход гонщиков «Мерседеса Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса помог немцу подняться на подиум и отобрать у Хэмилтона лидерство в чемпионате.На третье место прогрессировал Кими Райкконен, которому в Австрии не хватило нескольких кругов, чтобы обойти победителя гонки Макса Ферстаппена.1. Себастьян Феттель («Феррари») — 146 очков2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1453. Кими Райкконен («Феррари») — 1014. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 965. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 936. Валттери Боттас («Мерседес») — 927. Кевин Магнуссен («Хаас») — 378. Фернандо Алонсо («Макларен») — 369. Нико Хюлькенберг («Рено») — 3410. Карлос Сайнс («Рено») — 28Двойной подиум и синхронный сход гонщиков «Мерседеса» обеспечил «Феррари» лидерство в Кубке конструкторов. От немецкой конюшни «Скудерия» оторвалась на 10 очков. Топ-3 замыкает «Ред Булл» - австрийцы постепенно приближаются к дуэту лидеров.1. «Феррари» — 247 очка2. «Мерседес» — 2373. «Ред Булл» — 1894. «Рено» — 625. «Хаас» — 496. «Макларен» — 447. «Форс Индия» — 428. «Торо Россо» — 199. «Заубер» — 1610. «Уильямс» — 4