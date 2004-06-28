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Маррей не сыграет на Уимблдоне
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей за день до старта Уимблдона снялся с турнира.
Маррей в первом раунде домашнего Шлема должен был сыграть с французом Бенуа Пэром. Из-за длительного простоя, связанного с тяжелой травмой, титулованный британец в последний момент отказался от выступления на Уимблдоне и отдал свое место в турнирной сетке Джейсону Джунгу из Китайского Тайбэя.
«К сожалению, пока я не готов играть пятисетовые матчи. За предыдущие 10 дней мы достигли большого прогресса в игре, но после долгих и тяжелых дискуссий с моей командой мы решили, что пятисетовый формат может оказаться слишком тяжелым при неполном восстановлении», - приводит слова Маррея официальный сайт Уимблдона.
Маррей из-за проблем с бедром пропустил 11 месяцев. Перед Уимблдоном шотландец вернулся на корт – в Лондоне Энди в первом раунде уступил Нику Кирьосу, а в Истборне обыграл Стэна Вавринку и проиграл Кайлу Эдмунду.
Читайте также: Уимблдон-2016: Маррей без проблем добрался до финала
Пропуск Уимблдона существенно отразиться на рейтинговом положении Энди Маррея. Британец потеряет очки за прошлогодний выход в четвертьфинал и окажется за пределами топ-800.
Маррей в первом раунде домашнего Шлема должен был сыграть с французом Бенуа Пэром. Из-за длительного простоя, связанного с тяжелой травмой, титулованный британец в последний момент отказался от выступления на Уимблдоне и отдал свое место в турнирной сетке Джейсону Джунгу из Китайского Тайбэя.
«К сожалению, пока я не готов играть пятисетовые матчи. За предыдущие 10 дней мы достигли большого прогресса в игре, но после долгих и тяжелых дискуссий с моей командой мы решили, что пятисетовый формат может оказаться слишком тяжелым при неполном восстановлении», - приводит слова Маррея официальный сайт Уимблдона.
Маррей из-за проблем с бедром пропустил 11 месяцев. Перед Уимблдоном шотландец вернулся на корт – в Лондоне Энди в первом раунде уступил Нику Кирьосу, а в Истборне обыграл Стэна Вавринку и проиграл Кайлу Эдмунду.
Читайте также: Уимблдон-2016: Маррей без проблем добрался до финала
Пропуск Уимблдона существенно отразиться на рейтинговом положении Энди Маррея. Британец потеряет очки за прошлогодний выход в четвертьфинал и окажется за пределами топ-800.
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