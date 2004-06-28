НБА: ЛеБрон Джеймс перешел в «Лейкерс»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Агентство «Klutch Sports Group» на второй день рынка свободных агентов официально объявило о решении Джеймса – трехкратный чемпион НБА отказался продлевать контракт с «Кливленд» и подписал с «Лейкерс» четырехлетнее соглашение на 154 миллиона долларов. Таким образом, ЛеБрон впервые в карьере будет выступать в Западной конференции.«Лейкерс» стали для Джеймса третьим клубом в карьере. С 2003 по 2010 года форвард выступал в «Кливленде», затем за четыре сезона в «Майами» дважды стал чемпионом НБА, после чего вернулся в «Кливленд» и принес родной франшизе первый в истории чемпионский титул.Ожидается, что с приходом Джеймса «Лейкерс» попробуют заполучить как минимум еще одну звезду. Главной целью для команды из Лос-Анджелеса считается форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард, требующий обмена из-за конфликта с руководством и тренерским штабом «Сперс».В «Лейкерс» вместе с ЛеБроном Джеймсом может сыграть украинский защитник Святослав Михайлюк, однако на данный момент все идет к тому, что воспитанника «Черкасских Мавп» обменяют в другую команду.