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НБА: ЛеБрон Джеймс перешел в «Лейкерс»

НБА: ЛеБрон Джеймс перешел в «Лейкерс»Главный баскетболист современности ЛеБрон Джеймс покинул «Кливленд» и стал игроком «Лейкерс».

Агентство «Klutch Sports Group» на второй день рынка свободных агентов официально объявило о решении Джеймса – трехкратный чемпион НБА отказался продлевать контракт с «Кливленд» и подписал с «Лейкерс» четырехлетнее соглашение на 154 миллиона долларов. Таким образом, ЛеБрон впервые в карьере будет выступать в Западной конференции.

«Лейкерс» стали для Джеймса третьим клубом в карьере. С 2003 по 2010 года форвард выступал в «Кливленде», затем за четыре сезона в «Майами» дважды стал чемпионом НБА, после чего вернулся в «Кливленд» и принес родной франшизе первый в истории чемпионский титул.

Ожидается, что с приходом Джеймса «Лейкерс» попробуют заполучить как минимум еще одну звезду. Главной целью для команды из Лос-Анджелеса считается форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард, требующий обмена из-за конфликта с руководством и тренерским штабом «Сперс».

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В «Лейкерс» вместе с ЛеБроном Джеймсом может сыграть украинский защитник Святослав Михайлюк, однако на данный момент все идет к тому, что воспитанника «Черкасских Мавп» обменяют в другую команду.
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 Теги: НБА, Джеймс, Лейкерс

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Сегодня, 09:53 » Автор: Иван Мартынов
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