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Раздел: Спорт  
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Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

Салах продлил контракт с «Ливерпулем»Звездный вингер сборной Египта Мохаммед Салах не планирует покидать «Ливерпуль».

После невероятного дебюта в «Ливерпуле» трансферные слухи отправляли Салаха в «Реал» или «Барселону». Египтянин после выступления на чемпионате мира подтвердил свою верность мерсисайдам и заключил с клубом новый контракт.

Подробности обновленного соглашения между «Ливерпулем» и Салахом не разглашаются. Журналист «The Times» Пол Джойс утверждает, что контракт рассчитан до 2023 года и не предусматривает фиксированной суммы выкупа.

С подписанием нового контракта Салах стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля». Его еженедельный оклад увеличился в два раза – со 100 до 200 тысяч фунтов.

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Мохаммед Салах в дебютном сезоне в «Ливерпуле» забил 44 мяча в 52 матчах, что позволило египтянину выиграть бомбардирскую гонку в Премьер-лиге и стать лучшим игроком сезона в Англии.
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 Теги: чемпионат Англии, Салах, Ливерпуль

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Сегодня, 11:17 » Автор: Иван Мартынов
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