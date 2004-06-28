Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

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После невероятного дебюта в «Ливерпуле» трансферные слухи отправляли Салаха в «Реал» или «Барселону». Египтянин после выступления на чемпионате мира подтвердил свою верность мерсисайдам и заключил с клубом новый контракт.Подробности обновленного соглашения между «Ливерпулем» и Салахом не разглашаются. Журналист «The Times» Пол Джойс утверждает, что контракт рассчитан до 2023 года и не предусматривает фиксированной суммы выкупа.С подписанием нового контракта Салах стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля». Его еженедельный оклад увеличился в два раза – со 100 до 200 тысяч фунтов.Мохаммед Салах в дебютном сезоне в «Ливерпуле» забил 44 мяча в 52 матчах, что позволило египтянину выиграть бомбардирскую гонку в Премьер-лиге и стать лучшим игроком сезона в Англии.