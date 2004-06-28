Уимблдон-2018: Цуренко уверенно шагает во второй круг

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Защиту очков за прошлогодний прорыв в третий раунд Цуренко начинала матчем с 38-й ракеткой мира Тимеей Бабош. По личным встречам украинка вела 3:1 и считалась фаворитом поединка.На старте матча Цуренко повела 3:1, но быстро растеряла свое преимущество. У Бабош в восьмом гейме был шанс перехватить инициативу – Цуренко вовремя собралась и отыграла скрытый сет-бол. При счете 5:5 Леся зацепилась за прием и смогла сделать брейк. Украинке оставалось подать на сет, с чем она успешно справилась.Провал в концовке первого сета надолго выбил Бабош из колеи – на старте второй партии Цуренко сделала два брейка подряд и повела 3:0. В четвертом гейме Леся отыграла два брейк-поинта и сняла все вопросы о победительнице матчаВ стартовом матче на Уимблдоне Цуренко сделала 2 эйса, допустила 4 двойных ошибки, реализовала 4 из 6 брейк-поинтов и выиграла 71% розыгрышей с первой подачи.Леся Цуренко впервые в карьере за сезон одержала пять побед на турнирах серии Большого шлема. Развить свой успех вторая ракетка страны попробует в поединке с Барборой Стрыцовой (Чехия, 23) или Светланой Кузнецовой (Россия).– Тимея Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2