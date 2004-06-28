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Уимблдон-2018: Бондаренко уступает в первом круге

Уимблдон-2018: Бондаренко уступает в первом кругеУкраинская теннисистка Екатерина Бондаренко не смогла прервать затяжную серию неудач на Уимблдоне.

Первую с 2012 года победу на Уимблдоне Бондаренко пыталась оформить в матче с экс-теннисисткой из топ-10 Луцией Шафаржовой. По личным встречам украинка уступала 0:2.

Судьбу первого сета решил ранний брейк от Шафаржовой – у Бондаренко оставалось достаточно времени, чтобы сравнять сет, но чешка отлично подавала (88% реализации с первого мяча) и ни разу не подпустила Екатерину к брейк-поинтам.

На старте второго сета Бондаренко не реализовала свой единственный брейк-поинт. Вскоре украинка отдала свою подачу и вернуться в игру не смогла.

В матче с Шафаржовой Бондаренко подала 3 эйса, сделала 6 двойных ошибок, выиграла 72% мячей с первой подачи, позволила сопернице сделать два брейка и не реализовала один брейк-поинт.

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Выступление в основной сетке Уимблдона принесло Екатерине Бондаренко 10 рейтинговых очков и 39 тысяч фунтов призовых.

Екатерина Бондаренко (Украина) – Луция Шафаржова (Чехия) – 4:6, 4:6
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 Теги: Уимблдон-2018, Бондаренко, теннис

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Сегодня, 22:28 » Автор: Иван Мартынов
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