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Уимблдон-2018: Бондаренко уступает в первом круге
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко не смогла прервать затяжную серию неудач на Уимблдоне.
Первую с 2012 года победу на Уимблдоне Бондаренко пыталась оформить в матче с экс-теннисисткой из топ-10 Луцией Шафаржовой. По личным встречам украинка уступала 0:2.
Судьбу первого сета решил ранний брейк от Шафаржовой – у Бондаренко оставалось достаточно времени, чтобы сравнять сет, но чешка отлично подавала (88% реализации с первого мяча) и ни разу не подпустила Екатерину к брейк-поинтам.
На старте второго сета Бондаренко не реализовала свой единственный брейк-поинт. Вскоре украинка отдала свою подачу и вернуться в игру не смогла.
В матче с Шафаржовой Бондаренко подала 3 эйса, сделала 6 двойных ошибок, выиграла 72% мячей с первой подачи, позволила сопернице сделать два брейка и не реализовала один брейк-поинт.
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Выступление в основной сетке Уимблдона принесло Екатерине Бондаренко 10 рейтинговых очков и 39 тысяч фунтов призовых.
Екатерина Бондаренко (Украина) – Луция Шафаржова (Чехия) – 4:6, 4:6
Первую с 2012 года победу на Уимблдоне Бондаренко пыталась оформить в матче с экс-теннисисткой из топ-10 Луцией Шафаржовой. По личным встречам украинка уступала 0:2.
Судьбу первого сета решил ранний брейк от Шафаржовой – у Бондаренко оставалось достаточно времени, чтобы сравнять сет, но чешка отлично подавала (88% реализации с первого мяча) и ни разу не подпустила Екатерину к брейк-поинтам.
На старте второго сета Бондаренко не реализовала свой единственный брейк-поинт. Вскоре украинка отдала свою подачу и вернуться в игру не смогла.
В матче с Шафаржовой Бондаренко подала 3 эйса, сделала 6 двойных ошибок, выиграла 72% мячей с первой подачи, позволила сопернице сделать два брейка и не реализовала один брейк-поинт.
Читайте также: Уимблдон-2018: Свитолина в третьем круге может сыграть с Сереной Уильямс
Выступление в основной сетке Уимблдона принесло Екатерине Бондаренко 10 рейтинговых очков и 39 тысяч фунтов призовых.
Екатерина Бондаренко (Украина) – Луция Шафаржова (Чехия) – 4:6, 4:6
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