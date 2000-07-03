Уимблдон-2018: успешный старт Федерера, Вавринка выбил Димитрова

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Действующий чемпион Уимблдона Роджер Федерер всего за 1 час и 19 минут разгромил Душана Лайовича. Швейцарец сделал 5 брейков и выиграл 91% розыгрышей с первой подачи. Во втором раунде Федерер встретится со словаком Лукашем Лацко.В центральном матче дня произошла сенсация – шестой номер посева Григор Димитров в четырех сетах проиграл Стэну Вавринке, который впервые после операции на колене обыграл соперника из топ-10. У Димитрова был шанс прочно завладеть инициативой, но болгарин ухитрился проиграть третий сет со счета 5:2. В четвертой партии Вавринка отыграл несколько брейк-поинтов и дождался своего шанса на приеме.Финалист Уимблдона Марин Чилич за три коротких сетах разобрался с японцем Йосихито Нисиокой. Хорват сделал 4 брейка, отыграл 5 брейк-поинтов и подал 21 эйс. Следующим соперником Чилича станет аргентинец Гвидо Пелья.Среди теннисистов из посева помимо Григора Димитрова в первом раунде вылетели Ришар Гаске, Борна Чорич и Филипп Крайинович.Сэм Куэрри (США, 11) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:3Марин Чилич (Хорватия, 3) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:1, 6:4, 6:4Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) — Евгений Донской (Россия) — 6:2, 6:4, 7:5Люка Пуй (Франция, 17) — Денис Кудла (Канада) — 6:3, 6:3, 2:6, 6:3Николас Харри (Чили) — Филипп Крайинович (Сербия, 28) — 6:3, 3:6, 7:6, 6:4Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Душан Лайович (Сербия) — 6:1, 6:3, 6:4Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 16) – 7:6, 6:2, 6:2Джон Миллман (Австралия) – Стефано Травалья (Италия) – 6:7, 6:3, 7:5, 6:2Лиам Броуди (Великобритания) – Милош Раонич (Канада, 13) – 5:7, 0:6, 1:6Норберт Гомбош (Словакия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 3:6, 4:6, 4:6Джон Иснер (США, 9) – Янник Маден (Германия) – 6:2, 7:6, 7:5Адриан Маннарино (Франция, 22) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 1:6, 7:6, 6:2Гаэль Монфис (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 23) – 7:6, 7:5, 6:4Стефанос Циципас (Греция, 31) – Грегуар Баррер (Франция) – 6:3, 6:4, 6:7, 7:5Стэн Вавринка (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария, 6) – 1:6, 7:6, 7:6, 6:4