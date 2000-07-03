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Уимблдон-2018: Серена Уильямс и Возняцки шагают дальше

Уимблдон-2018: Серена Уильямс и Возняцки шагают дальшеВ Лондоне стартовал третий в сезоне турнир серии Большого шлема.

Серена Уильямс с победой вернулась на Уимблдон после двухлетнего перерыва. Титулованная американка приложила серьезные усилия, чтобы пройти 105-ю ракетку мира Аранчу Рус. Первый сет Серена забрала только на продолжении, а во второй партии отыгралась со счета 1:3. Во втором круге Уильямс-младшая встретится с Викторией Томовой из Болгарии.

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки всего за 59 минут разгромила Варвару Лепченко. Датчанка на единственный брейк соперницы ответила пятью успешными геймами на приеме. За путевку в третий раунд Возняцки поспорит с непредсказуемой россиянкой Екатериной Макаровой.

Финалистка Ролан Гаррос Слоан Стивенс в первом раунде без шансов уступила Донне Векич. Четвертая ракетка мира допустила 17 брейк-поинтов и шесть раз отдала свою подачу. Для Векич победа над Стивенс стала первой в карьере над теннисисткой из топ-5.

Главной героиней дня стала Агнешка Радваньска – опытная поляка в решающем сете матча против Елены-Габриэлы Русе отыграла пять матч-болов. Во втором раунде Радваньска сыграет с обидчицей Екатерины Бондаренко Луцией Шафаржовой.

Вместе со Слоан Стивенс выступления на Уимблдоне после первого круга прекратили еще три теннисистки из посева – Коко Вандевеге, Анастасия Севастова и Чжан Шуай.

Результаты матчей сеяных теннисисток:

Чжан Шуай (Китай, 31) — Андреа Петкович (Германия) – 4:6, 6:4, 2:6

Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Гарриет Дарт (Великобритания) – 7:6, 2:6, 6:1

Донна Векич (Хорватия) — Слоан Стивенс (США, 4) – 6:1, 6:3

Камила Джорджи (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 6:1, 2:6, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) — Мэдисон Киз (США, 10) – 4:6, 2:6

Йоханна Ларссон (Швеция) — Винус Уильямс (США, 9) – 7:6, 2:6, 1:6

Каролин Возняцки (Дания, 2) — Варвара Лепченко (США) – 6:0, 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды, 20) – Барбора Штефкова (Чехия) – 6:3, 6:2

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Аранча Рус (Нидерланды) – Серена Уильямс (США, 25) – 5:7, 3:6

Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия, 23) – 6:7, 5:7

Агнешка Радваньска (Польша, 32) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:3, 4:6, 7:5

Юлия Гергес (Германия, 13) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:4, 7:6

Арина Соболенко (Беларусь) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 29) – 7:6, 1:6, 4:6

Коко Вандевеге (США, 16) – Катерина Синякова (Чехия) – 7:6, 3:6, 6:8
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 Теги: Уимблдон-2018, Серена Уильямс, Возняцки

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Сегодня, 00:10 » Автор: Иван Мартынов
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