ЧМ-2018: Швеция не пустила Швейцарию в четвертьфинал

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Ключевой момент матча произошел на 66-й минуте – Форсберг ворвался в штрафную и не без помощи рикошета отправил мяч в сетку.У Швейцарии оставалось достаточно времени для повторения вчерашнего подвига Бельгии, однако команда Владимира Петковича сбилась на навесные передачи, к чему шведы были полностью готовы. Последний шанс избежать поражений у швейцарцев был в компенсированное время, когда Сеферович выиграл второй этаж, но пробил практически по центру ворот.Перед финальным свистком Ланг целой фола последней надежды сбил свежего Ольссона. Тойвонен с опасного штрафного пробил без особой выдумки. Впрочем, никого значения это уже не имело. Швеция впервые с 1958 года обыграла европейскую сборную в плей-офф чемпионата мира и впервые за 24 года сыграет в четвертьфинале Мундиаля.В четвертьфинале сборная Швеции сыграет с победителем вечернего поединка между Колумбией и Англией.— Швейцария 1:0Голы: Форсберг, 66: Ольсен – Лустиг (Крафт, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Клаессон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссен, 82) – Берг (Телин, 90+1), Тойвонен.: Зоммер – Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес – Бехрами, Джака – Шакири, Джемаили (Сеферович, 73), Цубер (Эмболо, 73) – Дрмич.Предупреждения: Люстиг — Джака, Берами.Удаление: Ланг, 90+4 (фол последней надежды)