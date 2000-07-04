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Раздел: Спорт  
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Определились участники 1/4 финала ЧМ-2018

Определились участники 1/4 финала ЧМ-2018Восемь команд продолжат борьбу за статус сильнейшей национальной сборной мира.

Первая стадия плей-офф запомнилась великолепной перестрелкой Франции и Аргентины, синхронными поражениями Лионеля Месси и Криштиану Роналду, потрясающим камбэком Бельгии в матче с Японией, провалом Испании в матче с Россией и тремя напряженными сериями пенальти.

До четвертьфинальной стадии добрался только один дебютант – сборная России под руководством Станислава Черчесова за место в полуфинале поспорит с Хорватией.

Уже точно известно, что в финале будет как минимум одна сборная из Европы. В верхней части турнирной сетки европейские гранды (Франция и Бельгия)
в 1/4 финала столкнуться со звездами из Южной Америки.

Все пары 1/4 финала чемпионата мира:

Уругвай – Франция: 6 июля, Нижний Новгород

Бразилия – Бельгия: 6 июля, Казань

Швеция – Англия: 7 июля, Самара

Россия – Хорватия: 7 июля, Сочи.

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Выход в 1/4 финала гарантировал восьмерке сборных по 16 миллионов долларов призовых. Полуфиналисты заработают как минимум по 22 миллиона.
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 Теги: ЧМ-2018, футбол

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Сегодня, 00:20 » Автор: Иван Мартынов
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