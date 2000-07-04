Определились участники 1/4 финала ЧМ-2018

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Первая стадия плей-офф запомнилась великолепной перестрелкой Франции и Аргентины, синхронными поражениями Лионеля Месси и Криштиану Роналду, потрясающим камбэком Бельгии в матче с Японией, провалом Испании в матче с Россией и тремя напряженными сериями пенальти.До четвертьфинальной стадии добрался только один дебютант – сборная России под руководством Станислава Черчесова за место в полуфинале поспорит с Хорватией.Уже точно известно, что в финале будет как минимум одна сборная из Европы. В верхней части турнирной сетки европейские гранды (Франция и Бельгия)в 1/4 финала столкнуться со звездами из Южной Америки.Уругвай – Франция: 6 июля, Нижний НовгородБразилия – Бельгия: 6 июля, КазаньШвеция – Англия: 7 июля, СамараРоссия – Хорватия: 7 июля, Сочи.Выход в 1/4 финала гарантировал восьмерке сборных по 16 миллионов долларов призовых. Полуфиналисты заработают как минимум по 22 миллиона.