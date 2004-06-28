Мбаппе близок к переходу в «Реал» за 272 миллиона

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Французский журналист Баптист Рипар на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Реал» близок к завершению переговоров с «ПСЖ» по трансферу 19-летнего Мбаппе.За форварда сборной Франции «Сливочные» заплатят рекордные в истории футбола 272 миллиона евро. Полностью за трансфер Мбаппе «Реал» рассчитается за четыре платежа.В «Реале» Мбаппе должен заменить Криштиану Роналду, который ориентировочно за 120 миллионов евро перейдет в «Ювентус».Изначально «Реал» планировал подписать Неймара, но великолепное выступление Мбаппе на чемпионате мира в России заставило руководство испанского гранда пересмотреть свои трансферные планы.Мбаппе ворвался в мировой футбол в составе «Монако». В августе прошлого года «ПСЖ» согласовал аренду форварда с обязательной опцией выкупа за 180 миллионов евро, что сделало француза вторым самым дорогостоящим футболистом мира после одноклубника Неймара.На чемпионате мира в России Килиан Мбаппе забил три мяча в четырех матчах и стал вторым футболистом после Пеле, забившим два мяча в матче плей-офф до наступления 20-летия.