Раздел: Спорт
Мбаппе близок к переходу в «Реал» за 272 миллиона
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе может стать заменой Криштиану Роналду в «Реале».
Французский журналист Баптист Рипар на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Реал» близок к завершению переговоров с «ПСЖ» по трансферу 19-летнего Мбаппе.
За форварда сборной Франции «Сливочные» заплатят рекордные в истории футбола 272 миллиона евро. Полностью за трансфер Мбаппе «Реал» рассчитается за четыре платежа.
В «Реале» Мбаппе должен заменить Криштиану Роналду, который ориентировочно за 120 миллионов евро перейдет в «Ювентус».
Изначально «Реал» планировал подписать Неймара, но великолепное выступление Мбаппе на чемпионате мира в России заставило руководство испанского гранда пересмотреть свои трансферные планы.
Мбаппе ворвался в мировой футбол в составе «Монако». В августе прошлого года «ПСЖ» согласовал аренду форварда с обязательной опцией выкупа за 180 миллионов евро, что сделало француза вторым самым дорогостоящим футболистом мира после одноклубника Неймара.
Читайте также: Левандовски близок к переходу в «Реал»
На чемпионате мира в России Килиан Мбаппе забил три мяча в четырех матчах и стал вторым футболистом после Пеле, забившим два мяча в матче плей-офф до наступления 20-летия.
Французский журналист Баптист Рипар на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Реал» близок к завершению переговоров с «ПСЖ» по трансферу 19-летнего Мбаппе.
За форварда сборной Франции «Сливочные» заплатят рекордные в истории футбола 272 миллиона евро. Полностью за трансфер Мбаппе «Реал» рассчитается за четыре платежа.
В «Реале» Мбаппе должен заменить Криштиану Роналду, который ориентировочно за 120 миллионов евро перейдет в «Ювентус».
Изначально «Реал» планировал подписать Неймара, но великолепное выступление Мбаппе на чемпионате мира в России заставило руководство испанского гранда пересмотреть свои трансферные планы.
Мбаппе ворвался в мировой футбол в составе «Монако». В августе прошлого года «ПСЖ» согласовал аренду форварда с обязательной опцией выкупа за 180 миллионов евро, что сделало француза вторым самым дорогостоящим футболистом мира после одноклубника Неймара.
Читайте также: Левандовски близок к переходу в «Реал»
На чемпионате мира в России Килиан Мбаппе забил три мяча в четырех матчах и стал вторым футболистом после Пеле, забившим два мяча в матче плей-офф до наступления 20-летия.
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