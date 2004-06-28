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«Динамо» обыграло «Карабах» на сборах в Австрии

«Динамо» обыграло «Карабах» на сборах в АвстрииВице-чемпион Украины киевское «Динамо» провело первый контрольный матч на тренировочных сборах в Австрии.

Киевляне на старте матча отдали инициативу «Карабаху» и стали выжидать свой шанс. На 14-й минуте динамовцы после прессинга перехватили мяч и организовали стремительную контратаку – Буяльский прорвался в штрафной и выкатил мяч на Цыганкова, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.

На 28-й минуте Буяльский после прохода Беседина удвоил преимущество «Динамо», однако рефери матча из-за нарушения правил отменил взятие ворот.

Во втором тайме «Динамо» продолжило играть вторым номером, но при этом подопечным Александра Хацкевича удавалось сдерживать соперника на безопасном для ворот расстоянии.

Только в концовке матча у «Карабаха» появились шансы в атаке – Бойко на 75-й минуте спас киевлян от выхода один на один, а затем намертво нейтрализовал дальний удар.

5 июля «Динамо» проведет второй товарищеский матч – соперником киевлян станет китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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Динамо – Карабах – 1:0
Гол: Цыганков, 14

Динамо: первый тайм: Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че, Буяльский, Цыганков, Вербич, Шепелев, Беседин.

Динамо: второй тайм: Бойко, Михайличенко, Папа, Алибеков, Морозюк, Андриевский, Сидорчук, Леднев, Калитвинцев, Шапаренко, Дегтярев.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Карабах

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Сегодня, 21:23 » Автор: Иван Мартынов
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