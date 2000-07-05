Уимблдон-2018: Федерер и Раонич без проблем прошли в третий круг

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Первый номер посева Роджер Федерер матч против Лукаша Лацко завершил в трех сетах и продлил свою победную серию на травяном Шлеме до 26 партий, что на восемь сетов меньше его личного рекорда, установленного в 2005-2006 годах. Следующим соперником Федерера станет немец Ян-ЛеннардШтруфф, который в пятисетовом марафоне прошел Иво Карловича.Милошу Раоничу в матче с Джоном Миллманом пришлось отыграть три тайбрейка. Канадец подал 34 эйса при одном брейке и одном неудачном гейме на своей подаче. В третьем круге Уимблдона Раонич сыграет с сенсационным австрийцем Деннисом Новаком.Среди сеяных теннисистов в среду пройти в третий круг не смог только Люка Пуй, отыгравший матч против Новака на обезболивающих препаратах, к которым француз был вынужден прибегнуть после травмы, полученной накануне на тренировке.Матчи второго раунда при участии Марина Чилича, Стэна Вавринки и Джона Иснера не доиграны из-за погодных условий.Люка Пуй (Франция, 17) – Деннис Новак (Австрия) – 4:6, 2:6, 7:6, 6:4, 2:6Джон Миллман (Австралия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7, 6:7, 6:7Адриан Маннарино (Франция, 22) – Райан Харрисон (США) – 7:5, 7:5, 7:6Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Лукаш Лацко (Словакия) – 6:4, 6:4, 6:1