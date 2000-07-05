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Уимблдон-2018: Федерер и Раонич без проблем прошли в третий круг

Уимблдон-2018: Федерер и Раонич без проблем прошли в третий кругОчередной игровой день Уимблдонского турнира не был завершен из-за дождя.

Первый номер посева Роджер Федерер матч против Лукаша Лацко завершил в трех сетах и продлил свою победную серию на травяном Шлеме до 26 партий, что на восемь сетов меньше его личного рекорда, установленного в 2005-2006 годах. Следующим соперником Федерера станет немец Ян-Леннард
Штруфф, который в пятисетовом марафоне прошел Иво Карловича.

Милошу Раоничу в матче с Джоном Миллманом пришлось отыграть три тайбрейка. Канадец подал 34 эйса при одном брейке и одном неудачном гейме на своей подаче. В третьем круге Уимблдона Раонич сыграет с сенсационным австрийцем Деннисом Новаком.

Среди сеяных теннисистов в среду пройти в третий круг не смог только Люка Пуй, отыгравший матч против Новака на обезболивающих препаратах, к которым француз был вынужден прибегнуть после травмы, полученной накануне на тренировке.

Матчи второго раунда при участии Марина Чилича, Стэна Вавринки и Джона Иснера не доиграны из-за погодных условий.

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Результаты матчей сеяных теннисистов:

Люка Пуй (Франция, 17) – Деннис Новак (Австрия) – 4:6, 2:6, 7:6, 6:4, 2:6

Джон Миллман (Австралия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7, 6:7, 6:7

Адриан Маннарино (Франция, 22) – Райан Харрисон (США) – 7:5, 7:5, 7:6

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Лукаш Лацко (Словакия) – 6:4, 6:4, 6:1
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 Теги: Уимблдон-2018, Федерер, Раонич

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Вчера, 23:24 » Автор: Иван Мартынов
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