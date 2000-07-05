Раздел: Спорт
Бывший директор «Ювентуса» подтвердил трансфер Роналду
Авторитетный итальянский функционер Лучано Моджи не сомневается, что Криштиану Роналду вскоре станет игроком «Ювентуса».
Издание «Tuttosport» на прошлой неделе сообщило о возможном переходе Роналду в «Ювентус». Позже стало известно, что чемпион Италии готов предложить португальцу четырехлетний контракт на 120 миллионов евро, а «Реал» за своего лидера получит около 100-120 миллионов в европейской валюте.
Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи, ссылаясь на источники, приближенные к клубу, в эфире итальянского канала «Tele7Gold» сообщил, что Роналду в Мюнхене уже прошел медосмотр для «Старой синьоры».
В ближайшее время состоится определяющая встреча агента Роналду Жорже Мендеша с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Что касается Криштиану, то он готов продолжить карьеру в Серии А.
Роналду решил уйти из «Реала» из-за неудачных переговоров с руководством клуба по новому контракту. Кроме того, португалец недоволен слухами о возможном переезде в Мадрид Неймара.
Читайте также: «Ювентус» предложил Роналду контракт на четыре года
Криштиану Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.
Издание «Tuttosport» на прошлой неделе сообщило о возможном переходе Роналду в «Ювентус». Позже стало известно, что чемпион Италии готов предложить португальцу четырехлетний контракт на 120 миллионов евро, а «Реал» за своего лидера получит около 100-120 миллионов в европейской валюте.
Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи, ссылаясь на источники, приближенные к клубу, в эфире итальянского канала «Tele7Gold» сообщил, что Роналду в Мюнхене уже прошел медосмотр для «Старой синьоры».
В ближайшее время состоится определяющая встреча агента Роналду Жорже Мендеша с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Что касается Криштиану, то он готов продолжить карьеру в Серии А.
Роналду решил уйти из «Реала» из-за неудачных переговоров с руководством клуба по новому контракту. Кроме того, португалец недоволен слухами о возможном переезде в Мадрид Неймара.
Читайте также: «Ювентус» предложил Роналду контракт на четыре года
Криштиану Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.
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