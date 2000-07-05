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Бывший директор «Ювентуса» подтвердил трансфер Роналду

Бывший директор «Ювентуса» подтвердил трансфер РоналдуАвторитетный итальянский функционер Лучано Моджи не сомневается, что Криштиану Роналду вскоре станет игроком «Ювентуса».

Издание «Tuttosport» на прошлой неделе сообщило о возможном переходе Роналду в «Ювентус». Позже стало известно, что чемпион Италии готов предложить португальцу четырехлетний контракт на 120 миллионов евро, а «Реал» за своего лидера получит около 100-120 миллионов в европейской валюте.

Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи, ссылаясь на источники, приближенные к клубу, в эфире итальянского канала «Tele7Gold» сообщил, что Роналду в Мюнхене уже прошел медосмотр для «Старой синьоры».

В ближайшее время состоится определяющая встреча агента Роналду Жорже Мендеша с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Что касается Криштиану, то он готов продолжить карьеру в Серии А.

Роналду решил уйти из «Реала» из-за неудачных переговоров с руководством клуба по новому контракту. Кроме того, португалец недоволен слухами о возможном переезде в Мадрид Неймара.

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Криштиану Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.
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 Теги: Роналду, Ювентус, трансфер

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Сегодня, 00:36 » Автор: Иван Мартынов
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