«Заря» объявила о переходе бразильского нападающего

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Силва подписал с «Зарей» контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба. В команде Юрия Вернидуба новобранец будет выступать под 21-м номером.Силва подкупил «Зарю» своим универсализмом. Футболист может сыграть на острие атаки, а также закрыть позицию правого или левого вингера.В «Зарю» Силва перебрался в статусе свободного агента. В прошлом сезоне бразилец выступал «Оэсте» (второй по силе чемпионат Бразилии).Перед приездом в Украину Силва выступал в «Луверденсе» (5 голов в 32 матчах), «Асосиасао Атлетика Понте-Прета» (2 гола в 14 матчах) и японской «Албирекс Ниигате».В «Заре» Рафаэль Силва заменит соотечественника Иури, которого украинский клуб в начале июня продал в «Аль-Наср» (ОАЭ).