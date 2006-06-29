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«Заря» объявила о переходе бразильского нападающего

«Заря» объявила о переходе бразильского нападающегоЛуганская «Заря» договорилась о переходе с бразильским форвардом Рафаэлем Силвой.

Силва подписал с «Зарей» контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба. В команде Юрия Вернидуба новобранец будет выступать под 21-м номером.

Силва подкупил «Зарю» своим универсализмом. Футболист может сыграть на острие атаки, а также закрыть позицию правого или левого вингера.

В «Зарю» Силва перебрался в статусе свободного агента. В прошлом сезоне бразилец выступал «Оэсте» (второй по силе чемпионат Бразилии).

Перед приездом в Украину Силва выступал в «Луверденсе» (5 голов в 32 матчах), «Асосиасао Атлетика Понте-Прета» (2 гола в 14 матчах) и японской «Албирекс Ниигате».

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В «Заре» Рафаэль Силва заменит соотечественника Иури, которого украинский клуб в начале июня продал в «Аль-Наср» (ОАЭ).
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 Теги: чемпионат Украины, Заря, трансфер

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Сегодня, 18:54 » Автор: Иван Мартынов
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