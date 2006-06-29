Раздел: Спорт
«Динамо» сыграло в результативную ничью с китайским клубом
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» провело второй контрольный матч на подготовительном сборе в Австрии.
Товарищеский матч против «Тяньцзинь Цюаньцзянь» киевляне начали с пропущенного мяча – на 21-й минуте Маханьков не спас свою команду после удара Шуая метров с 11-ти.
Незадолго до свистка на перерыв «Динамо» удалось дважды вскрыть оборону китайцев – Буяльский расстрелял верхний угол ворот после передачи Шапаренко, а на 44-й минуте Морозюк, Шапаренко и Буяльский вывели на ударную позицию Русина, который завершил усилия партнеров точным ударом с линии штрафной.
Во втором тайме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ответил «Динамо» своим камбэком – Модест сравнял счет, а экс-форвард «Милана» Пато ударом с острого угла вывел китайцев вперед.
От первого поражения на сборах «Динамо» в концовке матча спас Вербич, замкнувший передачу с фланга в исполнении Кендзеры.
8 июля киевское «Динамо» сыграет со швейцарским «Люцерном».
Читайте также: Лига Европы: «Динамо» упустило победу над АЕКом
Динамо Киев – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3
Гол: Буяльский, 38, Русин, 44, Вербич, 86 – Шуай, 25, Модест, 55, Пато, 59
Динамо: Маханьков (Рудько, 46), Морозюк (Шабанов, 59), Михайличенко (Смирный, 27; Бурда, 59)), Папа Гуйе (Кадар, 59), Сидорчук (Гармаш, 46), Буяльский (Калитвинцев, 59), Алибеков (Вербич, 59), Леднёв (Кендзера, 59), Андриевский (Че Че, 46), Шапаренко (Шепелев, 59), Русин (Беседин, 59).
Товарищеский матч против «Тяньцзинь Цюаньцзянь» киевляне начали с пропущенного мяча – на 21-й минуте Маханьков не спас свою команду после удара Шуая метров с 11-ти.
Незадолго до свистка на перерыв «Динамо» удалось дважды вскрыть оборону китайцев – Буяльский расстрелял верхний угол ворот после передачи Шапаренко, а на 44-й минуте Морозюк, Шапаренко и Буяльский вывели на ударную позицию Русина, который завершил усилия партнеров точным ударом с линии штрафной.
Во втором тайме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ответил «Динамо» своим камбэком – Модест сравнял счет, а экс-форвард «Милана» Пато ударом с острого угла вывел китайцев вперед.
От первого поражения на сборах «Динамо» в концовке матча спас Вербич, замкнувший передачу с фланга в исполнении Кендзеры.
8 июля киевское «Динамо» сыграет со швейцарским «Люцерном».
Читайте также: Лига Европы: «Динамо» упустило победу над АЕКом
Динамо Киев – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3
Гол: Буяльский, 38, Русин, 44, Вербич, 86 – Шуай, 25, Модест, 55, Пато, 59
Динамо: Маханьков (Рудько, 46), Морозюк (Шабанов, 59), Михайличенко (Смирный, 27; Бурда, 59)), Папа Гуйе (Кадар, 59), Сидорчук (Гармаш, 46), Буяльский (Калитвинцев, 59), Алибеков (Вербич, 59), Леднёв (Кендзера, 59), Андриевский (Че Че, 46), Шапаренко (Шепелев, 59), Русин (Беседин, 59).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
40
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
Оставьте свой комментарий