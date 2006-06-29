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«Динамо» сыграло в результативную ничью с китайским клубом

«Динамо» сыграло в результативную ничью с китайским клубомВице-чемпион Украины киевское «Динамо» провело второй контрольный матч на подготовительном сборе в Австрии.

Товарищеский матч против «Тяньцзинь Цюаньцзянь» киевляне начали с пропущенного мяча – на 21-й минуте Маханьков не спас свою команду после удара Шуая метров с 11-ти.

Незадолго до свистка на перерыв «Динамо» удалось дважды вскрыть оборону китайцев – Буяльский расстрелял верхний угол ворот после передачи Шапаренко, а на 44-й минуте Морозюк, Шапаренко и Буяльский вывели на ударную позицию Русина, который завершил усилия партнеров точным ударом с линии штрафной.

Во втором тайме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ответил «Динамо» своим камбэком – Модест сравнял счет, а экс-форвард «Милана» Пато ударом с острого угла вывел китайцев вперед.

От первого поражения на сборах «Динамо» в концовке матча спас Вербич, замкнувший передачу с фланга в исполнении Кендзеры.

8 июля киевское «Динамо» сыграет со швейцарским «Люцерном».

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Динамо Киев – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3
Гол: Буяльский, 38, Русин, 44, Вербич, 86 – Шуай, 25, Модест, 55, Пато, 59

Динамо: Маханьков (Рудько, 46), Морозюк (Шабанов, 59), Михайличенко (Смирный, 27; Бурда, 59)), Папа Гуйе (Кадар, 59), Сидорчук (Гармаш, 46), Буяльский (Калитвинцев, 59), Алибеков (Вербич, 59), Леднёв (Кендзера, 59), Андриевский (Че Че, 46), Шапаренко (Шепелев, 59), Русин (Беседин, 59).
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 Теги: Динамо, чемпионат Украины, футбол

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Сегодня, 19:20 » Автор: Иван Мартынов
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