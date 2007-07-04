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«Манчестер Сити» продает Зинченко в «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» продает Зинченко в «Вулверхэмптон»Украинский полузащитник Александр Зинченко покидает «Манчестер Сити».

Британский журналист Тим Нэш на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Вулверхэмптон» согласовал с «Манчестер Сити» переход Зинченко. За украинского универсала новичок Премьер-лиги заплатит 12 миллионов фунтов, еще четыре миллиона прописаны в сделке в виде бонусов.

Зинченко перейдет в «Вулверхэмптон» в статусе чемпиона Англии. В прошлом сезоне украинец на неродной позиции левого защитника провел в Премьер-лиге 8 матчей.

Что интересно, Зинченко повторяет карьерный путь бывшего защитника «Динамо» и сборной Украины Олега Лужного, который после победы в чемпионате Англии в составе «Арсенала» также перешел в «Вулверхэмптон».

Зинченко перед Евро-2016 перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» ориентировочно за 2 миллиона евро. Первый сезон в Европе футболист сборной Украины на правах аренды провел в голландском «ПСВ».

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Судя по сумме трансфера, «Вулверхэмптон» берет Александра Зинченко под основной состав. Дебютировать в новой команде в Премьер-лиге украинец сможет 11 августа в домашнем матче с «Эвертоном».
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 Теги: Манчестер Сити, Зинченко, трансфер

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Сегодня, 10:15 » Автор: Иван Мартынов
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