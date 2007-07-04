«Манчестер Сити» продает Зинченко в «Вулверхэмптон»

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Британский журналист Тим Нэш на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Вулверхэмптон» согласовал с «Манчестер Сити» переход Зинченко. За украинского универсала новичок Премьер-лиги заплатит 12 миллионов фунтов, еще четыре миллиона прописаны в сделке в виде бонусов.Зинченко перейдет в «Вулверхэмптон» в статусе чемпиона Англии. В прошлом сезоне украинец на неродной позиции левого защитника провел в Премьер-лиге 8 матчей.Что интересно, Зинченко повторяет карьерный путь бывшего защитника «Динамо» и сборной Украины Олега Лужного, который после победы в чемпионате Англии в составе «Арсенала» также перешел в «Вулверхэмптон».Зинченко перед Евро-2016 перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» ориентировочно за 2 миллиона евро. Первый сезон в Европе футболист сборной Украины на правах аренды провел в голландском «ПСВ».Судя по сумме трансфера, «Вулверхэмптон» берет Александра Зинченко под основной состав. Дебютировать в новой команде в Премьер-лиге украинец сможет 11 августа в домашнем матче с «Эвертоном».