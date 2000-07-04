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Журналист анонсировал переход Буффона в «ПСЖ»

Журналист анонсировал переход Буффона в «ПСЖ»Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Буффон в мае отыграл свой последний матч в футболке «Ювентуса» и стал свободным агентом. В гранде из Турина именитый вратарь выступал с 2001 года.

Журналист «Sky Sport» и «The Guardian» Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Буффон окончательно определится со своими дальнейшими планами. Как и ожидалось, итальянский ветеран переходит в «ПСЖ».

«Джанлуиджи Буффон – новый игрок «ПСЖ». Это подтверждено. Его контракт рассчитан на два года», - написал Романо.

В «ПСЖ» Буффон станет четвертым вратарем. В клубе уже выступают Кевин Трапп, Альфонс Ареоля и Себастьян Сибо.

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За 17 лет в «Ювентусе» Джанлуиджи Буффон во всех турнирах отыграл 655 матчей и 310 раз сохранял своим ворота в неприкосновенности. Со «Старой синьорой» бывший вратарь сборной Англии 9 раз становился чемпионом Серии А и трижды добирался до финала Лиги Чемпионов.
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 Теги: Буффон, ПСЖ, трансфер

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Сегодня, 16:50 » Автор: Иван Мартынов
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