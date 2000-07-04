Уимблдон-2018: Серена вышла в четвертый круг, камбэк Плишковой

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Чемпионка Уимблдона-2016 Серена Уильямс в конкурентном матче за 1 час и 51 минуту обыграла Кристину Младенович. Американка в первом сете уступала 3:5, но вовремя выиграла четыре гейма подряд. Во второй партии уже Младенович сделала обратный брейк, но на тайбрейке француженка слишком часто ошибалась, чтобы рассчитывать на решающий сет. В 1/8 финала Серена сыграет с теннисисткой из квалификации Евгенией Родиной, неожиданно обыгравшей Мэдисон Киз.Прошлогодняя финалистка травяного Шлема Винус Уильямс в затяжном трехсетовом матче проиграла Кики Бертенс. Уильямс-старшая в шестой раз в карьере покинула Уимблдон на первой неделе. В обновленном рейтинге WTA Винус может вылететь из топ-15.Каролина Плишкова совершила камбэк в матче с Михаэлой Бузарнеску и обновила личный рекорд на Уимблдоне. Чешка уступала 3:6 и 2:4, но смогла вырвать второй сет, а в решающей партии сделала два брейка и выиграла 85% мячей с первой подачи. В четвертом раунде Плишкову ждет встреча с Кики Бертенс.Впервые до второй недели Уимблдона добрались Евгения Родина, Камила Джорджи, Юлия Гергес, Донна Векич и Кики Бертенс.Евгения Родина (Россия) – Мэдисон Киз (США, 10) – 7:5, 5:7, 6:4Луция Шафаржова (Чехия) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:4, 4:6, 1:6Катерина Синякова (Чехия) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:7, 2:6Юлия Гергес (Германия, 13) – Барбора Стрыцова (Чехия, 23) – 7:6, 3:6, 10:8Янина Викмайер (Бельгия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:7, 1:6Кристина Младенович (Франция) – Серена Уильямс (США, 25)– 5:7, 6:7Кики Бертенс (Нидерланды, 20) – Винус Уильямс (США, 9) – 6:2, 6:7, 8:6Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 29) – 3:6, 7:6, 6:1