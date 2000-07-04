Раздел: Спорт
Бельгия не пустила Бразилию в полуфинал ЧМ-2018
Сборная Бельгии в напряженной битве обыграла Бразилию в 1/4 финала чемпионата мира.
Стартовые минуты матча для Бельгии прошли в панической обороне – Тьяго Силва уже на восьмой минуте попал в штангу, еще несколько раз мяч метался по штрафной Куртуа.
Казалось, что гол Бразилии – дело времени, но вместо этого пентакампеоны на ровном месте получили мяч в свои ворота. На 13-й минуте после подачи углового мяч рикошетом от руки Фернандиньо оказался за спиной Алиссона.
Открыв счет, Бельгия начала регулярно сбежать в угрожающие для Бразилии контратаки. На 31-й минуте Лукаку великолепно прорвался сквозь игроков «Селесао» и выкатил мяч под удар де Брюйне, который четко пробил в дальний угол.
Во втором тайме Бразилия бросила все силы на спасение матча. Неймар, Коутиньо и Дуглас Коста безрезультатно кружили возле штрафной Бельгии, пока
на 76-й минуте вышедший на замену Ренату Аугусто не замкнул навес Коутиньо.
Бельгия поплыла и едва ли не отдала свое преимущество – у Аугусто, Фирмино, Коутиньо и Неймара были убойные моменты, но все свои шансы бразильцы не реализовали.
Бразилия на четвертом Мундиале подряд вылетает от европейской сборной, а Бельгия впервые с 1986 года выходит в полуфинал, где сыграет с Францией.
Читайте также: «Динамо» и «Шахтер» ведут борьбу за бразильского защитника
Бразилия — Бельгия 1:2
Голы: Аугусто, 76 — Фернандиньо, 13 (автогол), де Брюйне, 31.
Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73) — Виллиан (Фирмино, 46), Коутиньо, Неймар — Жезус (Коста, 58).
Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Альдервейрельд — Шадли (Вермален, 82), Витсель, де Брюйне, Менье — Феллаини, Эден Азар — Лукаку (Тилеманс, 87).
Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье
Стартовые минуты матча для Бельгии прошли в панической обороне – Тьяго Силва уже на восьмой минуте попал в штангу, еще несколько раз мяч метался по штрафной Куртуа.
Казалось, что гол Бразилии – дело времени, но вместо этого пентакампеоны на ровном месте получили мяч в свои ворота. На 13-й минуте после подачи углового мяч рикошетом от руки Фернандиньо оказался за спиной Алиссона.
Открыв счет, Бельгия начала регулярно сбежать в угрожающие для Бразилии контратаки. На 31-й минуте Лукаку великолепно прорвался сквозь игроков «Селесао» и выкатил мяч под удар де Брюйне, который четко пробил в дальний угол.
Во втором тайме Бразилия бросила все силы на спасение матча. Неймар, Коутиньо и Дуглас Коста безрезультатно кружили возле штрафной Бельгии, пока
на 76-й минуте вышедший на замену Ренату Аугусто не замкнул навес Коутиньо.
Бельгия поплыла и едва ли не отдала свое преимущество – у Аугусто, Фирмино, Коутиньо и Неймара были убойные моменты, но все свои шансы бразильцы не реализовали.
Бразилия на четвертом Мундиале подряд вылетает от европейской сборной, а Бельгия впервые с 1986 года выходит в полуфинал, где сыграет с Францией.
Читайте также: «Динамо» и «Шахтер» ведут борьбу за бразильского защитника
Бразилия — Бельгия 1:2
Голы: Аугусто, 76 — Фернандиньо, 13 (автогол), де Брюйне, 31.
Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73) — Виллиан (Фирмино, 46), Коутиньо, Неймар — Жезус (Коста, 58).
Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Альдервейрельд — Шадли (Вермален, 82), Витсель, де Брюйне, Менье — Феллаини, Эден Азар — Лукаку (Тилеманс, 87).
Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье
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