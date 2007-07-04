Раздел: Спорт
«Вест Хэм» сделал «Боруссии» Д предложение по Ярмоленко
Клуб английской Премьер-лиги «Вест Хэм» хочет подписать лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Как утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Вест Хэм» сделал «Боруссии»Д официально предложение по Ярмоленко. За 28-летнего вингера «Молотобойцы» предложили 20 миллионов евро, что на 5 миллионов меньше, чем «Боруссия» летом прошлого года выложила за Ярмоленко киевскому «Динамо».
Изначально «Вест Хэм» рассчитывал заполучить бразильского полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона, однако из-за сложных переговоров с итальянцами руководство клуба переключилось на Ярмоленко.
Ранее немецкая пресса сообщила, что в Дортмунде готовы расстаться с украинцем. Среди претендентов на Ярмоленко фигурировали «Эвертон» и
«Фенербахче».
Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач. С учетом отрезка в «Динамо» на счету 29-летнего вингера в прошлом сезоне в 36 матчах 10 голов и 9 ассистов.
Читайте также: У «Боруссии» Д нет предложений по Ярмоленко
Действующий контракт Андрея Ярмоленко в «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 23 миллиона евро.
Как утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Вест Хэм» сделал «Боруссии»Д официально предложение по Ярмоленко. За 28-летнего вингера «Молотобойцы» предложили 20 миллионов евро, что на 5 миллионов меньше, чем «Боруссия» летом прошлого года выложила за Ярмоленко киевскому «Динамо».
Изначально «Вест Хэм» рассчитывал заполучить бразильского полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона, однако из-за сложных переговоров с итальянцами руководство клуба переключилось на Ярмоленко.
Ранее немецкая пресса сообщила, что в Дортмунде готовы расстаться с украинцем. Среди претендентов на Ярмоленко фигурировали «Эвертон» и
«Фенербахче».
Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач. С учетом отрезка в «Динамо» на счету 29-летнего вингера в прошлом сезоне в 36 матчах 10 голов и 9 ассистов.
Читайте также: У «Боруссии» Д нет предложений по Ярмоленко
Действующий контракт Андрея Ярмоленко в «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 23 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
93
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
Оставьте свой комментарий