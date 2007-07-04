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«Вест Хэм» сделал «Боруссии» Д предложение по Ярмоленко

«Вест Хэм» сделал «Боруссии» Д предложение по ЯрмоленкоКлуб английской Премьер-лиги «Вест Хэм» хочет подписать лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Как утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Вест Хэм» сделал «Боруссии»Д официально предложение по Ярмоленко. За 28-летнего вингера «Молотобойцы» предложили 20 миллионов евро, что на 5 миллионов меньше, чем «Боруссия» летом прошлого года выложила за Ярмоленко киевскому «Динамо».

Изначально «Вест Хэм» рассчитывал заполучить бразильского полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона, однако из-за сложных переговоров с итальянцами руководство клуба переключилось на Ярмоленко.

Ранее немецкая пресса сообщила, что в Дортмунде готовы расстаться с украинцем. Среди претендентов на Ярмоленко фигурировали «Эвертон» и
«Фенербахче».

Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач. С учетом отрезка в «Динамо» на счету 29-летнего вингера в прошлом сезоне в 36 матчах 10 голов и 9 ассистов.

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Действующий контракт Андрея Ярмоленко в «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 23 миллиона евро.
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 Теги: Ярмоленко, Вест Хэм, трансфер

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Сегодня, 17:28 » Автор: Иван Мартынов
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