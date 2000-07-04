Раздел: Спорт
Уимблдон-2018: сенсационное поражение Халеп, успехи Кербер и Остапенко
На Уимблдонском турнире в рамках женского одиночного разряда определились все участницы четвертого раунда.
Поток сенсаций на Уимблдоне добрался и до первой ракетки мира – Симона Халеп, ведя 5:2 в решающем сете матча против Се Шувэй, ухитрилась растерять свое преимущество. Румынка на приеме не реализовала сет-бола, затем отдала свою подачу и не помешала сопернице подать на матч.
С вылетом Халеп представительство топ-10 на Уимблдоне сократилось до двух человек, а формальным лидером посева стала Каролина Плишкова, занимающая в мировом рейтинге лишь восьмую строку.
Финалистка Уимблдона-2016 Анжелик Кербер неожиданно легко разобралась с прогрессирующей японкой Наоми Осакой. Немка сделала три брейка, а на своей подаче ни разу не подпустила соперницу к брейк-поинтам. В 1/8 финала Кербер встретится с Белиндой Бенчич, ранее обыгравшей Каролин Гарсию.
Уверенно по турнирной сетке шагает и Елена Остапенко – чемпионка Ролан Гаррос-2017 в матче с сенсационной россиянкой Виталией Дьяченко проиграла лишь четыре гейма. С пятью брейками Остапенко вновь добралась до второй недели Уимблдона, где ее ждет обидчица Петры Квитовой Александра Саснович.
Читайте также: Уимблдон-2018: провал Мугуруса, победы Халеп и Кербер
Результаты матчей третьего раунда:
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 6:2, 6:3
Эшли Барти (Австралия, 17) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 5:7, 3:6
Елена Остапенко (Латвия, 12) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:0, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 1) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 6:3, 4:6, 5:7
Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:7
Доминика Цибулкова (Словакия) – Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 6:2, 6:2
Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Александра Саснович (Беларусь) – 3:6, 1:6
Анжелик Кербер (Германия, 11) – Наоми Осака (Япония, 18) – 6:2, 6:4
Поток сенсаций на Уимблдоне добрался и до первой ракетки мира – Симона Халеп, ведя 5:2 в решающем сете матча против Се Шувэй, ухитрилась растерять свое преимущество. Румынка на приеме не реализовала сет-бола, затем отдала свою подачу и не помешала сопернице подать на матч.
С вылетом Халеп представительство топ-10 на Уимблдоне сократилось до двух человек, а формальным лидером посева стала Каролина Плишкова, занимающая в мировом рейтинге лишь восьмую строку.
Финалистка Уимблдона-2016 Анжелик Кербер неожиданно легко разобралась с прогрессирующей японкой Наоми Осакой. Немка сделала три брейка, а на своей подаче ни разу не подпустила соперницу к брейк-поинтам. В 1/8 финала Кербер встретится с Белиндой Бенчич, ранее обыгравшей Каролин Гарсию.
Уверенно по турнирной сетке шагает и Елена Остапенко – чемпионка Ролан Гаррос-2017 в матче с сенсационной россиянкой Виталией Дьяченко проиграла лишь четыре гейма. С пятью брейками Остапенко вновь добралась до второй недели Уимблдона, где ее ждет обидчица Петры Квитовой Александра Саснович.
Читайте также: Уимблдон-2018: провал Мугуруса, победы Халеп и Кербер
Результаты матчей третьего раунда:
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 6:2, 6:3
Эшли Барти (Австралия, 17) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 5:7, 3:6
Елена Остапенко (Латвия, 12) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:0, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 1) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 6:3, 4:6, 5:7
Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:7
Доминика Цибулкова (Словакия) – Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 6:2, 6:2
Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Александра Саснович (Беларусь) – 3:6, 1:6
Анжелик Кербер (Германия, 11) – Наоми Осака (Япония, 18) – 6:2, 6:4
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
89
0
Также советуем посмотреть
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
Оставьте свой комментарий