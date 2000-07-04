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Уимблдон-2018: сенсационное поражение Халеп, успехи Кербер и Остапенко

Уимблдон-2018: сенсационное поражение Халеп, успехи Кербер и Остапенко На Уимблдонском турнире в рамках женского одиночного разряда определились все участницы четвертого раунда.

Поток сенсаций на Уимблдоне добрался и до первой ракетки мира – Симона Халеп, ведя 5:2 в решающем сете матча против Се Шувэй, ухитрилась растерять свое преимущество. Румынка на приеме не реализовала сет-бола, затем отдала свою подачу и не помешала сопернице подать на матч.

С вылетом Халеп представительство топ-10 на Уимблдоне сократилось до двух человек, а формальным лидером посева стала Каролина Плишкова, занимающая в мировом рейтинге лишь восьмую строку.

Финалистка Уимблдона-2016 Анжелик Кербер неожиданно легко разобралась с прогрессирующей японкой Наоми Осакой. Немка сделала три брейка, а на своей подаче ни разу не подпустила соперницу к брейк-поинтам. В 1/8 финала Кербер встретится с Белиндой Бенчич, ранее обыгравшей Каролин Гарсию.

Уверенно по турнирной сетке шагает и Елена Остапенко – чемпионка Ролан Гаррос-2017 в матче с сенсационной россиянкой Виталией Дьяченко проиграла лишь четыре гейма. С пятью брейками Остапенко вновь добралась до второй недели Уимблдона, где ее ждет обидчица Петры Квитовой Александра Саснович.

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Результаты матчей третьего раунда:

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 6:2, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 17) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 5:7, 3:6

Елена Остапенко (Латвия, 12) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:0, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 1) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 6:3, 4:6, 5:7

Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:7

Доминика Цибулкова (Словакия) – Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 6:2, 6:2

Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Александра Саснович (Беларусь) – 3:6, 1:6

Анжелик Кербер (Германия, 11) – Наоми Осака (Япония, 18) – 6:2, 6:4
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 Теги: Уимблдон-2018, Халеп, Кербер

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Сегодня, 22:00 » Автор: Иван Мартынов
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