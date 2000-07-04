Раздел: Спорт
Уимблдон-2018: победы Надаля и Джоковича, вылет Зверева
Завершен очередной игровой день 132-го розыгрыша Уимблдонского турнира.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в матче третьего круга против Алекса де Минаура проиграл лишь семь геймов. Испанец сделал пять брейков, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта. Первые проблемы на турнире Надалю попробует организовать чех Иржи Веселы, неожиданно обыгравший Фабио Фоньини.
Новаку Джоковичу пришлось отыгрываться в матче против британской надежды Кайла Эдмунда. Серб в борьбе отдал первый сет, но после этого прибрал инициативу к своим рукам и уверенно выиграл три следующих партии. Джокович в десятый раз вышел во вторую неделю Уимблдона, а его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.
Четвертый номер посева Александр Зверев в пятисетовом триллере уступил квалифаеру Эрнесту Гулбису, который впервые за два года обыграл теннисиста из топ-10. Немец все силы оставил в третьей партии, по ходу которой отыграл сет-бол на приеме. Гулбис не дрогнул и легко добил уставшего соперника.
Хуан Мартин дель Потро затратил минимальные три сета на победу над Бенуа Пэром. Аргентинец три осечки на своей подаче компенсировал пятью брейками. В четвертом круге дель Потро ждет встреча с опытным французом Жилем Симоном.
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Результаты матчей дня:
Деннис Новак (Австрия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7, 6:4, 5:7, 2:6
Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 7:6, 5:3
Жиль Симон (Франция) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:1, 6:7, 6:3
Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 1:6, 2:6, 4:6
Иржи Веселы (Чехия) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2
Эрнест Гулбис (Латвия) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:6, 4:6, 5:7, 6:3, 6:0
Карен Хачанов (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1
Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6
Ник Киргиос (Австралия, 15) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 1:6, 6:7, 4:6
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в матче третьего круга против Алекса де Минаура проиграл лишь семь геймов. Испанец сделал пять брейков, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта. Первые проблемы на турнире Надалю попробует организовать чех Иржи Веселы, неожиданно обыгравший Фабио Фоньини.
Новаку Джоковичу пришлось отыгрываться в матче против британской надежды Кайла Эдмунда. Серб в борьбе отдал первый сет, но после этого прибрал инициативу к своим рукам и уверенно выиграл три следующих партии. Джокович в десятый раз вышел во вторую неделю Уимблдона, а его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.
Четвертый номер посева Александр Зверев в пятисетовом триллере уступил квалифаеру Эрнесту Гулбису, который впервые за два года обыграл теннисиста из топ-10. Немец все силы оставил в третьей партии, по ходу которой отыграл сет-бол на приеме. Гулбис не дрогнул и легко добил уставшего соперника.
Хуан Мартин дель Потро затратил минимальные три сета на победу над Бенуа Пэром. Аргентинец три осечки на своей подаче компенсировал пятью брейками. В четвертом круге дель Потро ждет встреча с опытным французом Жилем Симоном.
Читайте также: Уимблдон-2018: уверенный старт Надаля и Джоковича, вылет Тима
Результаты матчей дня:
Деннис Новак (Австрия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7, 6:4, 5:7, 2:6
Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 7:6, 5:3
Жиль Симон (Франция) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:1, 6:7, 6:3
Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 1:6, 2:6, 4:6
Иржи Веселы (Чехия) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2
Эрнест Гулбис (Латвия) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:6, 4:6, 5:7, 6:3, 6:0
Карен Хачанов (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1
Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6
Ник Киргиос (Австралия, 15) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 1:6, 6:7, 4:6
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