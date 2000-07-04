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НБА: Михайлюк провел мощный матч в Летней лиге

НБА: Михайлюк провел мощный матч в Летней лигеУкраинский защитник «Лейкерс» Святослав Михайлюк стал одним из героев матча против «Филадельфии».

За 23 минуты Михайлюк набрал 17 очков, реализовав 4 из 8 трехочковых бросков, 2 из 3 двухочковых и 1 из 2 штрафных. К рекордной результативности Святослав добавил 9 подборов, а также сделал один ассист и поставил один блок-шот.

Отличная игра Михайлюка помогла «Лейкерс» одержать первую победу в Летней лиге (96:79). Воспитанник «Черкасских Мавп» завершил матч с показателем полезности «+11».



Сегодня в 11:30 по местному времени «Лейкерс» Святослава Михайлюка в Лас-Вегасе сыграют с «Чикаго», где выступает другой украинский баскетболист Александр Кобец.

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Что касается остальных представителей Украины в Летней лиге НБА, то Кобец, Богдан Близнюк («Клипперс») и Иссуф Санон («Вашингтон») на площадку еще не выходили.
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 Теги: НБА, Михайлюк, Лейкерс

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Сегодня, 12:01 » Автор: Иван Мартынов
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