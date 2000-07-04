Ястремская выиграла турнир в Риме

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На пути к финалу 18-летняя теннисистка не отдала ни одного сета – Ястремская последовательно разобралась с Катариной Завацкой (6:3, 6:4), Рекой-Луцой Яни (6:3, 6:2), Анастасией Зарицкой (7:6, 6:4) и Сильвией Солер-Эспиносой (6:3, 6:1).В матче за титул Ястремской представил шанс взять реванш у Анастасии Потаповой за поражение двухлетней давности в финале юниорского Уимблдона. Даяна менее чем за час разбила россиянку, отдав той лишь один гейм (6:1, 6:0).Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере. Ранее уроженка Одессы выиграла 25-тысячник в Кампинасе (Бразилия) и 60-тысячник в Дунакеси (Венгрия).Победа в Риме приблизила Ястремскую к дебюту в топ-100. В обновленном рейтинге Даяна дебютирует в топ-120, станет пятой ракеткой Украины и сделает заявку на прямое попадание в основную сетку турниров Большого шлема.