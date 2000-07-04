Формула-1: Феттель прервал гегемонию Хэмилтона в Великобритании

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Победитель вчерашней квалификации Льюис Хэмилтон провалил старт, а проблемы британца усугубились после столкновения с Кими Райкконен, за которое дирекция гонки выписала финну 10-секундный штраф. Лидерство перешло к Феттелю, а Хэмилтону пришлось прорываться с нижних позиций.За 17 кругов до финиша после аварии Маркуса Эрикссона на трассе появился автомобиль безопасности, что максимально обострило интригу в борьбе за победу. Боттас за счет более раннего пит-стопа обошел Феттеля, Хэмилтон стал третьим, Райкконен шел четвертым, опережая двух пилотов «Ред Булла».Невероятная борьба двух доминирующих конюшен завершилась двойным триумфом «Феррари» - Феттель рискованным маневром опередил Боттаса и оформил 51-ю победу в карьере, а Райкконен поднялся на третье место, оставив без подиума Боттаса.За счет победы в Сильверстоуне Феттель и «Феррари» упрочили свое лидерство в личном зачете и Кубке конструкторов.1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,7842. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,2643. Кими Райкконен («Феррари») +3,6524. Валттери Боттас («Мерседес») +8,8835. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,5006. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,2207. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,9308. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,1159. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,18810. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,12911. Серхио Перес («Форс Индия»)12. Стоффель Вандорн («Макларен»)13. Лэнс Стролл («Уильямс»)14. Сергей Сироткин («Уильямс»)