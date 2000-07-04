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Формула-1: Феттель прервал гегемонию Хэмилтона в Великобритании

Формула-1: Феттель прервал гегемонию Хэмилтона в ВеликобританииПилот «Феррари» Себастьян Феттель в яркой борьбе принес «Скудерии» первую с 2011 года победу на автодроме Сильверстоун в Великобритании.

Победитель вчерашней квалификации Льюис Хэмилтон провалил старт, а проблемы британца усугубились после столкновения с Кими Райкконен, за которое дирекция гонки выписала финну 10-секундный штраф. Лидерство перешло к Феттелю, а Хэмилтону пришлось прорываться с нижних позиций.

За 17 кругов до финиша после аварии Маркуса Эрикссона на трассе появился автомобиль безопасности, что максимально обострило интригу в борьбе за победу. Боттас за счет более раннего пит-стопа обошел Феттеля, Хэмилтон стал третьим, Райкконен шел четвертым, опережая двух пилотов «Ред Булла».

Невероятная борьба двух доминирующих конюшен завершилась двойным триумфом «Феррари» - Феттель рискованным маневром опередил Боттаса и оформил 51-ю победу в карьере, а Райкконен поднялся на третье место, оставив без подиума Боттаса.

За счет победы в Сильверстоуне Феттель и «Феррари» упрочили свое лидерство в личном зачете и Кубке конструкторов.

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Гран-при Великобритании. Результаты гонки:

1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264
3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652

4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188
10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129

11. Серхио Перес («Форс Индия»)
12. Стоффель Вандорн («Макларен»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Сергей Сироткин («Уильямс»)
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 Теги: Формула-1, Феттель, Гран-при Великобритании

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Сегодня, 18:09 » Автор: Иван Мартынов
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