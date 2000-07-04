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Формула-1: Феттель прервал гегемонию Хэмилтона в Великобритании
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель в яркой борьбе принес «Скудерии» первую с 2011 года победу на автодроме Сильверстоун в Великобритании.
Победитель вчерашней квалификации Льюис Хэмилтон провалил старт, а проблемы британца усугубились после столкновения с Кими Райкконен, за которое дирекция гонки выписала финну 10-секундный штраф. Лидерство перешло к Феттелю, а Хэмилтону пришлось прорываться с нижних позиций.
За 17 кругов до финиша после аварии Маркуса Эрикссона на трассе появился автомобиль безопасности, что максимально обострило интригу в борьбе за победу. Боттас за счет более раннего пит-стопа обошел Феттеля, Хэмилтон стал третьим, Райкконен шел четвертым, опережая двух пилотов «Ред Булла».
Невероятная борьба двух доминирующих конюшен завершилась двойным триумфом «Феррари» - Феттель рискованным маневром опередил Боттаса и оформил 51-ю победу в карьере, а Райкконен поднялся на третье место, оставив без подиума Боттаса.
За счет победы в Сильверстоуне Феттель и «Феррари» упрочили свое лидерство в личном зачете и Кубке конструкторов.
Читайте также: Формула-1: Феттель отобрал у Хэмилтона лидерство в чемпионате
Гран-при Великобритании. Результаты гонки:
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264
3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652
4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188
10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129
11. Серхио Перес («Форс Индия»)
12. Стоффель Вандорн («Макларен»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Сергей Сироткин («Уильямс»)
Победитель вчерашней квалификации Льюис Хэмилтон провалил старт, а проблемы британца усугубились после столкновения с Кими Райкконен, за которое дирекция гонки выписала финну 10-секундный штраф. Лидерство перешло к Феттелю, а Хэмилтону пришлось прорываться с нижних позиций.
За 17 кругов до финиша после аварии Маркуса Эрикссона на трассе появился автомобиль безопасности, что максимально обострило интригу в борьбе за победу. Боттас за счет более раннего пит-стопа обошел Феттеля, Хэмилтон стал третьим, Райкконен шел четвертым, опережая двух пилотов «Ред Булла».
Невероятная борьба двух доминирующих конюшен завершилась двойным триумфом «Феррари» - Феттель рискованным маневром опередил Боттаса и оформил 51-ю победу в карьере, а Райкконен поднялся на третье место, оставив без подиума Боттаса.
За счет победы в Сильверстоуне Феттель и «Феррари» упрочили свое лидерство в личном зачете и Кубке конструкторов.
Читайте также: Формула-1: Феттель отобрал у Хэмилтона лидерство в чемпионате
Гран-при Великобритании. Результаты гонки:
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264
3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652
4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188
10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129
11. Серхио Перес («Форс Индия»)
12. Стоффель Вандорн («Макларен»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Сергей Сироткин («Уильямс»)
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