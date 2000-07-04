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Формула-1: Феттель в борьбе за чемпионство нарастил отрыв от Хэмилтона
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель за счет успешного выступления на Гран-при Великобритании закрепился на вершине личного зачета чемпионата мира в классе Формула-1.
Феттель на автодроме Сильверстоун воспользовался провальным стартом Хэмилтона и прервал четырехлетнюю гегемонию гонщика «Мерседес» на домашней трассе. Немец одержал четвертую победу в сезоне и оторвался от своего главного конкурента за титул на 8 очков.
Напарник Феттеля Кими Райкконен за счет серии из трех подиумов подряд ворвался в тройку лидеров общего зачета, оставив позади Даниэля Риккардо, Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.
Топ-10 личного зачета:
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 171 очко
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 163
3. Кими Райкконен («Феррари») — 116
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 106
5. Валттери Боттас («Мерседес») — 104
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 93
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 42
8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 40
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 39
10. Карлос Сайнс («Рено») — 28
В Кубке конструкторов «Феррари» за последние две гонки отыграла у «Мерседеса» 43 очка. «Скудерия» уже на 20 пунктов опережает Хэмилтона и компанию. «Ред Булл» из-за неудач в последних гонках отстал от промежуточного лидера на 88 очков.
Читайте также: Формула-1: Феттель опередил Хэмилтона и завоевал поул в Баку
Кубок конструкторов:
1. «Феррари» — 287 очков
2. «Мерседес» — 267
3. «Ред Булл» — 199
4. «Рено» — 70
5. «Хаас» — 51
6. «Форс Индия» — 49
7. «Макларен» — 48
8. «Торо Россо» — 19
9. «Заубер» — 16
10. «Уильямс» — 4
Феттель на автодроме Сильверстоун воспользовался провальным стартом Хэмилтона и прервал четырехлетнюю гегемонию гонщика «Мерседес» на домашней трассе. Немец одержал четвертую победу в сезоне и оторвался от своего главного конкурента за титул на 8 очков.
Напарник Феттеля Кими Райкконен за счет серии из трех подиумов подряд ворвался в тройку лидеров общего зачета, оставив позади Даниэля Риккардо, Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.
Топ-10 личного зачета:
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 171 очко
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 163
3. Кими Райкконен («Феррари») — 116
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 106
5. Валттери Боттас («Мерседес») — 104
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 93
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 42
8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 40
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 39
10. Карлос Сайнс («Рено») — 28
В Кубке конструкторов «Феррари» за последние две гонки отыграла у «Мерседеса» 43 очка. «Скудерия» уже на 20 пунктов опережает Хэмилтона и компанию. «Ред Булл» из-за неудач в последних гонках отстал от промежуточного лидера на 88 очков.
Читайте также: Формула-1: Феттель опередил Хэмилтона и завоевал поул в Баку
Кубок конструкторов:
1. «Феррари» — 287 очков
2. «Мерседес» — 267
3. «Ред Булл» — 199
4. «Рено» — 70
5. «Хаас» — 51
6. «Форс Индия» — 49
7. «Макларен» — 48
8. «Торо Россо» — 19
9. «Заубер» — 16
10. «Уильямс» — 4
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