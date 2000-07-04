Формула-1: Феттель в борьбе за чемпионство нарастил отрыв от Хэмилтона

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Феттель на автодроме Сильверстоун воспользовался провальным стартом Хэмилтона и прервал четырехлетнюю гегемонию гонщика «Мерседес» на домашней трассе. Немец одержал четвертую победу в сезоне и оторвался от своего главного конкурента за титул на 8 очков.Напарник Феттеля Кими Райкконен за счет серии из трех подиумов подряд ворвался в тройку лидеров общего зачета, оставив позади Даниэля Риккардо, Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.1. Себастьян Феттель («Феррари») — 171 очко2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1633. Кими Райкконен («Феррари») — 1164. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1065. Валттери Боттас («Мерседес») — 1046. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 937. Нико Хюлькенберг («Рено») — 428. Фернандо Алонсо («Макларен») — 409. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3910. Карлос Сайнс («Рено») — 28В Кубке конструкторов «Феррари» за последние две гонки отыграла у «Мерседеса» 43 очка. «Скудерия» уже на 20 пунктов опережает Хэмилтона и компанию. «Ред Булл» из-за неудач в последних гонках отстал от промежуточного лидера на 88 очков.1. «Феррари» — 287 очков2. «Мерседес» — 2673. «Ред Булл» — 1994. «Рено» — 705. «Хаас» — 516. «Форс Индия» — 497. «Макларен» — 488. «Торо Россо» — 199. «Заубер» — 1610. «Уильямс» — 4