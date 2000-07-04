«ПСЖ» по просьбе Неймара готовится побить трансферный рекорд

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По информации издания «El Mundo Deportivo», «ПСЖ» уже контактировал с представителями «Барселоны». За Коутиньо французский гранд готов заплатить рекордные в истории футбола 270 миллионов евро.В переговоры по Коутиньо «ПСЖ» вступил по просьбе Неймара, который загорелся играть в одной команде с соотечественником после его ударного выступления на чемпионате мира в России.Маловероятно, что «Барселона» примет 270-миллионное предложение «ПСЖ» по Коутиньо, поскольку сумма выкупа полузащитника составляет 400 миллионов евро.За Коутиньо «Барселона» в январе текущего года заплатила «Ливерпулю» рекордные в истории клуба 125 миллионов евро. Бразилец подписал контракт до 2023 года.За полгода в «Барселоне» Коутиньо в 22 матчах забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. С каталонцами бразилец стал чемпионом Примеры и выиграл Кубок Испании.На чемпионате мира Филиппе Коутиньо в пяти матчах забил два гола и отдал две результативных передачи.