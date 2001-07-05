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«Боруссия» Д требует за Ярмоленко 25 миллионов

«Боруссия» Д требует за Ярмоленко 25 миллионовДортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с «Вест Хэмом» по украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко.

Накануне авторитетное британское издание «Sky Sports» анонсировало переход Ярмоленко в «Вест Хэм». Согласно источнику, за украинца «Молотобойцы» согласились заплатить 19,7 миллиона евро.

«Команда №1» утверждает, что трансфер Ярмоленко еще не согласован. «Боруссия» повысила свои требования и просит у «Вест Хэма» 25 миллионов евро и три миллиона в качестве бонусов. Англичане готовы отдать 22 миллиона и прописать в сделке три миллиона бонусами.

Ожидается, что на этой неделе Ярмоленко пройдет медосмотр на тренировочной базе «Вест Хэма» в Швейцарии. После получения разрешения на работу в Англии «Вест Хэм» официально подтвердит трансфер лидера сборной Украины.

Ярмоленко в дебютном сезоне в «Боруссии» Д во всех турнирах из-за тяжелой травмы отыграл лишь 26 матчей, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач. С учетом отрезка в «Динамо» на счету 29-летнего вингера в прошлом сезоне в 36 матчах 10 голов и 9 ассистов.

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Действующий контракт Андрея Ярмоленко в «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает футболиста в 23 миллиона евро.
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 Теги: Боруссия Д, Ярмоленко, трансфер

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Сегодня, 13:55 » Автор: Иван Мартынов
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