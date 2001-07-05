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Уимблдон-2018: Серена и Кербер выходят в четвертьфинал, поражение Плишковой

Уимблдон-2018: Серена и Кербер выходят в четвертьфинал, поражение ПлишковойНа Уимблдоне в женском одиночном разряде сформировалась восьмерка претенденток на титул.

Серена Уильямс впервые после рождения первенца вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема. В четвертом круге титулованная американка за 64 минуты разгромила Евгению Родину. Серена сделала пять брейков, однажды отдала свою подачу и совершила 30 виннерсов при 11 невынужденных ошибках. В четвертьфинале главная фаворитка турнира сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер в двух сетах разобралась с Белиндой Бенчич – немка в первом сете отыгралась со счета 1:3, а во второй партии при счете 4:5 на приеме спасла четыре матч-бола. Следующей соперницей Кербер станет россиянка Дарья Касаткина.

Каролина Плишкова стала девятой теннисисткой из топ-10, зачехлившей ракетку на Уимблдоне. У чешки не нашлось аргументов против атакующей игры Кики Бертенс – первая ракетка Нидерландов сделала четыре брейка и совершила 35 виннерсов. За место в полуфинале Бертенс поспорит с немкой Юлией Гергес.

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Результаты матчей дня:

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 4:6, 1:6

Камила Джорджи (Италия) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:3, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Кики Бертенс (Нидерланды, 20) – 3:6, 6:7

Елена Остапенко (Латвия, 12) – Александра Саснович (Беларусь) – 7:6, 6:0

Анжелик Кербер (Германия, 11) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 7:6

Юлия Гёргес (Германия, 13) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:2

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 7:6, 3:6, 2:6

Серена Уильямс (США, 25) – Евгения Родина (Россия) – 6:2, 6:2
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 Теги: Уимблдон-2018, Кербер, Серена Уильямс

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Сегодня, 21:56 » Автор: Иван Мартынов
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