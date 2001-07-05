Раздел: Спорт
«Шахтер» выкупил контракт перспективного бразильца
Чемпион Украины «Шахтер» договорился с «Сан-Паулу» по трансферу 19-летнего полузащитника Маркиньоса Сиприано.
В «Шахтер» Сиприано должен был прибыть 15 сентября в статусе свободного агента, однако главный тренер клуба Паулу Фонсека настоял на том, чтобы бразильский новичок прошел полноценный тренировочный сбор.
По информации бразильского издания «Globo», за досрочный разрыв контракта Сиприано с «Сан-Паулу» «Шахтер» заплатил бразильцам 1 миллион евро. Уже на этой неделе футболист присоединиться к «Шахтеру» на сборах в Австрии.
Подписывая Сиприано, «Шахтер» получает одного из самых талантливых бразильцев своего поколения. Авторитетный портал «Four Four Two» включил
Сиприано в рейтинг 100 лучших молодых игроков мира.
В систему «Сан-Паулу» Сиприано входил с 2015 года. В основной команде бразилец дебютировал в январе текущего года. Из-за конфликта с руководством
клуба полузащитник больше на поле не выходил.
В «Шахтере» Сиприано в перспективе может заменить соотечественника Бернарда, который покинул Украину в статусе свободного агента.
Читайте также: «Шахтер» готовит трансфер перспективного бразильца
Маркиньос Сиприано станет третьим новичком «Шахтера». Ранее «Горняки» подписали полузащитника «Коринтианса» Майкона и заполучили форварда «Палмейраса» Фернандо.
В «Шахтер» Сиприано должен был прибыть 15 сентября в статусе свободного агента, однако главный тренер клуба Паулу Фонсека настоял на том, чтобы бразильский новичок прошел полноценный тренировочный сбор.
По информации бразильского издания «Globo», за досрочный разрыв контракта Сиприано с «Сан-Паулу» «Шахтер» заплатил бразильцам 1 миллион евро. Уже на этой неделе футболист присоединиться к «Шахтеру» на сборах в Австрии.
Подписывая Сиприано, «Шахтер» получает одного из самых талантливых бразильцев своего поколения. Авторитетный портал «Four Four Two» включил
Сиприано в рейтинг 100 лучших молодых игроков мира.
В систему «Сан-Паулу» Сиприано входил с 2015 года. В основной команде бразилец дебютировал в январе текущего года. Из-за конфликта с руководством
клуба полузащитник больше на поле не выходил.
В «Шахтере» Сиприано в перспективе может заменить соотечественника Бернарда, который покинул Украину в статусе свободного агента.
Читайте также: «Шахтер» готовит трансфер перспективного бразильца
Маркиньос Сиприано станет третьим новичком «Шахтера». Ранее «Горняки» подписали полузащитника «Коринтианса» Майкона и заполучили форварда «Палмейраса» Фернандо.
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