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Раздел: Спорт  
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«Шахтер» выкупил контракт перспективного бразильца

«Шахтер» выкупил контракт перспективного бразильцаЧемпион Украины «Шахтер» договорился с «Сан-Паулу» по трансферу 19-летнего полузащитника Маркиньоса Сиприано.

В «Шахтер» Сиприано должен был прибыть 15 сентября в статусе свободного агента, однако главный тренер клуба Паулу Фонсека настоял на том, чтобы бразильский новичок прошел полноценный тренировочный сбор.

По информации бразильского издания «Globo», за досрочный разрыв контракта Сиприано с «Сан-Паулу» «Шахтер» заплатил бразильцам 1 миллион евро. Уже на этой неделе футболист присоединиться к «Шахтеру» на сборах в Австрии.

Подписывая Сиприано, «Шахтер» получает одного из самых талантливых бразильцев своего поколения. Авторитетный портал «Four Four Two» включил
Сиприано в рейтинг 100 лучших молодых игроков мира.

В систему «Сан-Паулу» Сиприано входил с 2015 года. В основной команде бразилец дебютировал в январе текущего года. Из-за конфликта с руководством
клуба полузащитник больше на поле не выходил.

В «Шахтере» Сиприано в перспективе может заменить соотечественника Бернарда, который покинул Украину в статусе свободного агента.

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Маркиньос Сиприано станет третьим новичком «Шахтера». Ранее «Горняки» подписали полузащитника «Коринтианса» Майкона и заполучили форварда «Палмейраса» Фернандо.
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 Теги: Шахтер, Сиприано, трансфер

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Сегодня, 11:44 » Автор: Иван Мартынов
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